Un forno del centro, una storica pasticceria della periferia ma anche una panetteria a Novoli e una caffetteria di Campi. Ecco i posti dove mangiare la migliore schiacciata con l’uva a Firenze, premiati durante la settima edizione del concorso dedicato a questa prelibatezza tutta Toscana. Sul podio 2024 sono saliti in quattro, visto il pari merito registrato per la terza posizione. Il contest “La miglior schiacciata con l’uva”, organizzato dal Festival delle Pasticcerie, è andato in scena il 18 settembre presso Opera 83 Natural Kitchen in via Torre degli Agli.

I vincitori del concorso per la miglior schiacciata con l’uva di Firenze

Tra 19 forni e pasticcerie di Firenze e dell’area metropolitana, la giuria popolare e quella formata da pastry chef ed esperti gastronomi hanno scelto di incoronare come miglior schiacciata con l’uva il dolce preparato dal forno “I 3 Pini” di via Ginori. Il segreto di questa bontà? “La nostra schiacciata – racconta Francesco Pini, titolare di questa bottega storica fiorentina nata nel 1964 – ha un impasto che riposa per mezz’ora. Passato il tempo cominciamo a lavorarla inserendo sulla pasta uno strato di uva, ancora uno strato di pasta e infine un altro strato di uva. Infine la spennelliamo con succo di uva durante la cottura e subito dopo”.

In seconda posizione si è piazzata invece la Pasticceria Giorgio, famosa in città anche per la sua schiacciata alla fiorentina. Terzi classificati a pari merito con 46 punti il Forno Monducci di via Valdinievole e il Caffè Patrizia di Campi Bisenzio. Il primo premio della giuria tecnica è andato alla Pasticceria Giorgio.

Chi ha partecipato

19 i concorrenti: oltre ai vincitori Antico Forno Fabbri, Forno Becagli, Pasticceria Bellucci, Pasticceria Caffè Gilli, Pasticceria Cesare, Pasticceria Giulia, Pasticceria I Dolci di Patrizio Cosi, Pasticceria Magnolia, Forno Berti, Le Chicchere pasticceria artigianale, Pasticceria Malesci (Sesto Fiorentino), Forno Bacci, Pasticceria Delizia (Poggio a Caiano), Pasticceria Andrea-Ruggini (Pontassieve), Forno La botteghina di paese (Vinci). Il Festival delle Pasticcerie oltre al concorso per la migliore schiacciata all’uva, promuove anche altri contest dedicati alle ricette tradizionali di Firenze e della Toscana, dallo zuccotto al cantuccio di Prato, dal Pan di Ramerino alla schiacciata alla fiorentina, fino al budino di riso. Quest’ultima sfida si svolgerà il prossimo 11 novembre.