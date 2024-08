Starbucks apre ancora in centro a Firenze: caffè in via del Corso

- Pubblicità -

Quello affacciato su via del Corso sarà il terzo Starbucks nel centro di Firenze, il quinto dell’area metropolitana insieme alla caffetteria “drive thru” dell’Isolotto e al punto vendita dei Gigli. La celebre catena americana del Frappuccino continua a fare “shopping” nelle vie più battute dai turisti, mettendo a segno una nuova apertura. Anche se per i lavori ci vorranno mesi, è già in corso la selezione del personale.

Dove sarà il nuovo Starbucks nel centro di Firenze: in un palazzo storico di via del Corso

Da qualche giorno sulle porte a vetri di Palazzo Portinari-Salviati, all’incrocio tra via del Corso e via dello Studio, è comparso il celebre logo della sirena verde e bianca. Un tempo qui si trovava la Banca Toscana, poi lo stabile è passato alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e infine lo storico complesso è stato comprato da un gruppo taiwanese specializzato in hotel e resort, per trasformarlo in una residenza da 500-800 euro a notte. Nel progetto c’erano appunto anche attività commerciali al piano terra.

Il nuovo Starbucks in via del Corso occuperà però solo una parte limitata della struttura: sarà uno dei più piccoli a Firenze, con una superficie di grossomodo 100 metri quadrati, la cui apertura è prevista a fine 2024. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, per ovviare allo stop del Comune di Firenze che impedisce il proliferare di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area Unesco, il gruppo Percassi (che in Italia gestisce il marchio Starbucks) ha acquistato la licenza di un altro bar chiuso nel centro di Firenze per “trasferirla” in via del Corso.

AAA cercasi baristi

Se il cronoprogramma sarà rispettato, si tratterà della terza inaugurazione in città per la catena americana nel giro di due anni: a fare da apripista in centro è stato il punto vendita nella galleria commerciale sotto la Stazione Santa Maria Novella, che ha spalancato i battenti a fine 2022, poi è toccato a quello in via de’ Cerretani nell’estate 2023 e infine, lo scorso luglio, alla caffetteria di via Canova, all’Isolotto, dove ordinare e ricevere le bevande senza scendere dalla macchina.

Intanto il gruppo Percassi ha avviato da qualche mese la selezione del personale per la nuova apertura nel centro di Firenze: per lo Starbucks in via del Corso si cercano baristi e uno store manager che guiderà la squadra. I primi potranno partecipare a corsi di formazione e inizialmente saranno assunti con contratto a tempo determinato di 4/6 mesi, part-time, con turni flessibili.