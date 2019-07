Barche con dragoni nell’Arno, sport al piazzale Michelangelo, le ultime possibilità per vedere importanti mostre d’arte mentre altre debuttano. Il weekend del 12, 13 e 14 luglio 2019 propone un lungo programma di eventi a Firenze e dintorni.

Il meteo per il fine settimana annuncia condizioni ballerine e un po’ di pioggia, soprattutto sabato pomeriggio, ma una buona parte delle giornate sembra salva dalle nuvole, in compenso le temperature si abbasseranno. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere.

Eventi: i concerti del fine settimana a Firenze

Tra gli eventi di punta di questo weekend a Firenze, la partenza del Musart Festival che porta grandi nomi in piazza Santissima Annunziata: inaugura la kermesse Roberto Bolle, nella serata di sabato 13 luglio, gli appuntamenti continuano la prossima settimana (qui tutte le informazioni sul Musart Festival).

Cancellato invece il concerto dei Marlene Kuntz previsto domenica 14 luglio alla cavea del Teatro Maggio Musicale Fiorentino, per un problema di salute del batterista. Sarà recuperato in autunno ma si può richiedere il rimborso dei biglietti.

Le melodie di terre lontane sono protagoniste del Festival au Désert, che arrivano sulla spiaggetta sull’Arno nella sera di venerdì 12 con la produzione inedita firmata dal maestro marocchino gnawa Majid Bekkas, dal batterista afroamericano Hamid Drake e dal sardo Gavino Murgia, mentre dal Mali arriva uno dei gruppi più rappresentativi del blues del deserto, i Tamikrest. Nei dintorni di Firenze segnaliamo anche gli il programma di concerti gratuiti di Beerrenai, nel parco dei Renai a Signa.

Dj set in piazza Ognissanti domenica 14 luglio (gratis)

In piazza Ognissanti, nel centro di Firenze, tornano gli eventi per celebrare la festa nazionale francese del 14 luglio: domenica dalle 20.00 in poi musica live, dj set per ballare sotto le stelle e anche uno speciale torneo di bocce con premi per scoprire una specialità provenzale di questo antico gioco. L’ingresso è libero. I dettagli nel nostro articolo sulla festa francese in piazza Ognissanti.

All Star Game piazzale Michelangelo

Al piazzale Michelangelo si chiude questo weekend l’All Star Game 2019 di Firenze, la manifestazione alla quarta edizione che ha portato sotto gli occhi del David campi da basket e beach volley per una serie di tornei e sfide. Il programma prevede la finale di beach volley venerdì 12 luglio alle 21.30, sabato 13 luglio le finali della varie categorie di 3vs3 e domenica 14 luglio la finalissima di basket (ore 21.30). L’ingresso per gli spettatori è gratuito.

Il festival delle Dragon boat cinesi

Non sorprendetevi se questo weekend a Firenze vedrete passare in Arno colorate imbarcazioni dallo stile orientale. Sabato 13 luglio si svolge la terza edizione del DragonBoat Chinese Festival International in Florence con una vera e propria gara lungo il fiume, all’altezza della spiaggetta sotto Torre San Niccolò.

L’iniziativa prende spunto dall’evento tradizionale cinese che vede come protagoniste barche con raffigurazioni di draghi. Inizio ufficiale alle ore 10.00, mentre 45 minuti dopo è prevista la parata delle imbarcazioni. Alle 11.30 la gara e nel primo pomeriggio le premiazioni.

Mostre a Firenze nel weekend del 12, 12 e 14 luglio

Tra i tanti eventi espositivi da vedere a Firenze, questo weekend è il primo in cui è aperta la mostra “Obey. Make Art Not War” che Palazzo Medici Riccardi dedica allo street artist Shepard Fairey. Fino al 20 ottobre è possibile vedere grandi e piccole serigrafie incentrate su messaggi pacifisti e ecologisti. Palazzo Medici Riccardi è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00 e l’accesso alla mostra comprende anche la visita al percorso museale (biglietto intero 7 euro, ridotto 4).

Ultima possibilità poi per vedere la mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” a Palazzo Strozzi, con oltre 120 opere tra dipinti sculture e disegni. È aperta fino a domenica 14 luglio con orario 10-20, i prezzi dei biglietti sono 14 euro l’intero e 11 euro il ridotto.

A Forte Belvedere, una meravigliosa terrazza su Firenze, continuano le mostre di Massimo Listri e Davide Rivalta e anche le visite guidate alla fortezza durante le quali è possibile vedere per la prima volta la stanza del tesoro dei Medici (sabato alle 16.00 e 17.30, domenica alle 12.00). Aperta alle visite anche Torre San Niccolò, mentre sabato 13 luglio sono in programma visite alla Torre della Zecca (prenotazioni tel. 055.2768224, 055.2768558) che fanno parte dei tour guidati alle torri e fortezze di Firenze.

Art Nouveau Week

Ultimi 2 appuntamenti per scoprire l’architettura liberty a Firenze e dintorni, grazie all’Art Nouveau Week, che apre in tutta Italia palazzi e location di pregio. Sabato 13 alle 16.30 visita guidata alla mostra su Isadora Duncan a Villa Bardini, mentre al mattino tour al Castello di Cafaggiolo (Impruneta) alla Villa I Cipressi di Gambassi Terme. Le informazioni nell’approfondimento sull’Art Nouveau Week in Toscana.

Eventi nei dintorni di Firenze: Mercantia e feste medievali

In tanti sceglieranno di lasciar e la città, almeno per qualche ora, durante questo fine settimana. Da non perdere Mercantia a Certaldo, il grande festival per le vie del borgo toscano dedicato all’arte di strada, dal teatro ai giocolieri. Fino a domenica 14 luglio esibizioni, show in “giardini segreti” riservati a pochi spettatori e sorprese per grandi e piccoli. Qui informazioni e prezzi dei biglietti per Mercantia 2019 a Certaldo.

Fuori dalla Città metropolitana di Firenze, segnaliamo la festa medievale di Monteriggioni (Siena) con il suo secondo e ultimo weekend di eventi, da venerdì 13 a domenica 14. Ogni giorno dal pomeriggio a sera il “castello” di Monteriggioni ospita rievocazioni storiche, esibizioni, musica (biglietti interi 11 euro venerdì, 13 euro sabato, 12 euro domenica).

I mercatini vicino Firenze di questo weekend

Per gli amanti dello shopping oltre al secondo fine settimana di saldi estivi a Firenze, consigliamo anche di fare un salto sulle colline nei dintorni della città. In piazza Mino a Fiesole torna il mercatino di Forte dei Marmi: domenica 14 luglio, dalle ore 8 alle 20, tanti banchi di abbigliamento, accessori e prodotti alimentari tipici. L’appuntamento è organizzato dall’ UAI – Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese di Firenze.