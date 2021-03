La Città metropolitana di Firenze, nella seduta odierna del Consiglio, ha dato il via libera a 1,65 milioni di fondi per la cultura che saranno destinati nel 2021: in particolare ne potranno beneficiare la Fondazione Teatro del Maggio Musicale fiorentino (1,4 milioni), la Fondazione Teatro della Toscana (160mila euro) e la Fondazione orchestra regionale Toscana (90mila euro). La delibera è stata illustrata dal consigliere delegato Letizia Perini (Pd). Si tratta di un altro passo in favore delle istituzioni culturali dopo l‘incontro di ieri del Ministro Franceschini con il coordinamento degli assessori regionali delegati.

Presente, innovazione, attenzione alle scuole: i requisiti per ottenere i fondi cultura

Per ottenere il contributo le Fondazioni dovranno presentare la domanda con il dettaglio delle iniziative, che dovranno essere svolte nel 2021 e, ha precisato Perini, “si dovranno caratterizzare per l’importanza della diffusione della cultura del territorio metropolitano, l’aspetto innovativo della produzione culturale, il rapporto con le scuole e l’educazione del pubblico”. È ammessa la liquidazione di un acconto in misura non superiore al 50% dell’importo del contributo concesso. Per le Fondazioni a rilevanza nazionale tale misura potrà essere elevata fino all’80% in funzione della portata, anche economica, del progetto”.