Come ogni prima domenica del mese, il 4 agosto 2019 torna la Domenica metropolitana di Firenze, con 12 musei a ingresso gratuito per chi è residente nella Città metropolitana fiorentina, oltre ad attività per le famiglie e visite guidate per giovani e adulti su prenotazione, ma sempre a costo zero.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Firenze con la collaborazione dell’associazione Muse, coinvolge i musei civici oltre ad altri due luoghi d’arte, grazie al sostegno di Giotto, marchio di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.

Per tutte le visite guidate e le attività dedicate alla famiglie è obbligatoria la prenotazione, chiamando da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 i numeri 055-2768224, 055-2768558 o mandando una mail all’indirizzo [email protected]

Le visite guidate il 4 agosto

Durante la Domenica metropolitana di Firenze, giovani e adulti potranno andare alla scoperta di Palazzo Vecchio con 3 diversi percorsi guidati sulla storia (10.30, 12.00, 14.00), sui passaggi segreti (ore 10.00, 11.30, 14.30, 16.00) e sui luoghi dell’edificio legati al romanzo di Dan Brown “Inferno” (ore 12.30) .

Previste visite anche al Forte Belvedere e alle mostre di Massimo Listri e Davide Rivalta (ore 11.00 e 12.30), in Palazzo Medici Riccardi (ore 15.00 e 16.30), alla Torre di San Niccolò (17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30), al Memoriale di Auschwitz ospitato nell’Ex 3 (10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30), al Museo Novecento alla mostra “Solo. Gino Severini” (ore 15.30) e per il laboratorio “Nati nel Novecento” (17.00).

Attività per famiglie durante la Domenica metropolitana

2 le attività proposte per i più piccoli in Palazzo Vecchio: i bambini tra gli 8 e i 12 anni possono creare un piccolo affresco (ore 15.30) mentre chi ha tra i 4 e i 7 anni ha la possibilità di andare a caccia della tartaruga con la vela negli ambienti e nelle stanze dello storico edificio (ore 10.00).

4 agosto, musei di Firenze gratis per la Domenica Metropolitana

Senza prenotazione gli accessi a 12 musei di Firenze in occasione della Domenica metropolitana del 4 agosto 2019 (gratis per i residenti nella Città metropolitana). Ai musei civici si aggiungono Palazzo Medici Riccardi e il museo Franco Zeffirelli. Ecco la lista completa:

Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/23.00)

Torre di Arnolfo, in caso di pioggia è accessibile solo il camminamento di ronda (orario 9.00/21.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 20.00)

Santa Maria Novella (orario 12.00/18.30*)

Museo Stefano Bardini (orario 11.00/17.00)

Fondazione Salvatore Romano (orario 13.00/17.00)

Museo Novecento (orario 11.00/20.00)

Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13.00/17.00, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15)

Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10.00/16.00)

Palazzo Medici Riccardi (orario 9.00/19.00)

Torre San Niccolò, chiusa in caso di pioggia (orario 17.00/20.00, 18 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 19.30)

Forte Belvedere (orario 11.00/20.00)

Museo Zeffirelli – Centro internazionale per le Arti dello Spettacolo (ore 10-18)

Le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura. Informazioni sul sito dell’associazione Muse.