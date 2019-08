Cosa fare questo weekend, quali sono gli eventi a Firenze tra venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto 2019? La città inizia a svuotarsi, ma resta popolata di iniziative per trascorrere il fine settimana all’aria aperta (visto che le previsioni meteo del Lamma annunciano cielo sereno) oppure nei luoghi d’arte.

Ecco una breve guida tra mostre e musei, a ingresso gratuito, cinema all’aperto (anche in questo caso in alcuni casi i film sono a costo zero), mercatini e qualche appuntamento nei dintorni di Firenze da non perdere.

Domenica metropolitana del 4 agosto

Partiamo subito con l’arte. Il 4 agosto i residenti nella Città Metropolitana entrano gratis nei musei civici di Firenze, da Palazzo Vecchio al Museo Novecento, e possono partecipare anche attività per famiglie e visite guidate per giovani e adulti, a costo zero, con prenotazione obbligatoria.

Informazioni nel nostro articolo sulla Domenica metropolitana del 4 agosto a Firenze.

Weekend a Firenze: Pitti, Boboli e Villa Bardini gratis

Sempre domenica 4 agosto, tra gli eventi da segnalare a Firenze, l’entrata gratuita a Palazzo Pitti (aperto dalle 8.15 alle 18.50) e nel Giardino di Boboli (dalle 8.15 alle 19.30), che ricordano così l’anniversario della “Notte dei ponti” (qui le date dei musei di Firenze gratis nel mese di agosto).

In più dal 4 agosto, ogni di agosto, la mostra dedicata a Isadora Duncan a Villa Bardini è visitabile gratuitamente. L’orario va dalle 10 alle 19.

Fiera di Santo Spirito

In Oltrarno domenica 4 la Fiera in piazza Santo Spirito, organizzata dalla Fivag Cisl Firenze, il sindacato degli ambulanti. In questo angolo di Firenze prendono posto da mattina a sera bancarelle di artigianato, prodotti tipici e antiquariato.

Eventi del weekend alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Durante il fine settimana, le “Partenze Intelligenti” sbarcano alla Manifattura Tabacchi: è questo il titolo della rassegna cinematografica a ingresso gratuito curata dal collettivo “In fuga dalla Bocciofila” nel cortile della ciminiera.

Tra i titoli in programma nel weekend sullo schermo dello spazio estivo B9, “Indiana Jones e l’ultima crociata” e la versione restaurata “Hiroshima mon amour” di Alain Resnais. Qui la programmazione del cinema gratis alla Manifattura Tabacchi.

Nel nostro approfondimento anche gli altri spazi estivi di Firenze dove passare la serata.

Concerti e film: il finale dell’Estate Fiesolana

Venerdì 2 agosto (ore 21.15) va in scena il concerto di chiusura dell’Estate Fiesolana 2019 nel segno del tango, con un omaggio ad Astor Piazzolla dell’orchestra da Camera fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, insieme al solista Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon. Posto unico a 11,50 euro.

Da sabato 3 parte invece il programma del cinema all’aperto nel Teatro Romano di Fiesole, con film di essai selezionati dalla Fondazione Stensen. Apertura con “Le grand bal” di Laetitia Carton, mentre domenica “Le conseguenze dell’amore” di Paolo Sorrentino. Inizio ore 21.15, biglietto unico 3 euro.

I cinema all’aperto di Firenze, la programmazione del weekend

Per frescheggiare e (ri)vedere bei film, c’è anche la programmazione del weekend nelle arene estive di Firenze. Ecco il cartellone in sintesi. Venerdì 2 agosto all’Arena di Marte il film premiato agli Oscar “Green Book” (arena grande) e la versione originale, sottotitolata in italiano, de “Il settimo Sigillo”, classico di Ingmar Bergman (arena piccola); al Chiardiluna “Bohemian Rhapsody”, il film sui Queen; all’Esterno Notte del Poggetto “Book club” di Bill Holderman; all’arena del Cinema di Castello “Il Traditore” di Marco Bellocchio.

Sabato 3 l’Arena di Marte propone “Il Traditore” di Marco Bellocchio (arena grande) e “I figli del fiume giallo” (arena piccola); il Chiardiluna “Old man and the gun”; il Poggetto “Notti magiche” di Paolo Virzì; il Cinema all’aperto di Castello “Il Traditore” di Marco Bellocchio.

Infine domenica 4 il programma dell’Arena di Marte prevede Bohemian Rhapsody nell’arena grande e “La prima vacanza non si scorda mai” in quella piccola; al Chiardiluna Vice – L’uomo Nell’ombra; all’Esterno Notte “Serenity” di di Steven Knight; al Cinema di Castello la commedia italiana “Domani è un altro giorno”.

Film e picnic nel parco Pazzagli

Tra gli eventi per famiglie del parco d’arte Enzo Pazzagli, alla periferia di Firenze (Rovezzano), questo weekend c’è il cineforum con picnic sull’erba. Sabato 3 agosto viene proiettato “Avatar”, ma la serata inizia con laboratori per bambini (dalle 18 alle 20,30). Alle 19,30 visita guidata al parco che ospita 200 sculture, poi il picnic da fare anche durante il film (inizio proiezione ore 21,30). Costo dell’ingresso: contributo minimo di 5 euro per la manutenzione del parco. Informazioni sul sito di Ecorinascimento.

Nei dintorni di Firenze: ultimo weekend di eventi per Beerrrenai

Ultime date anche per il Beerrrenai Music Summer Festival 2019. Nel parco dei Renai di Signa, alle porte di Firenze gli eventi finali della grande festa della birra: venerdì 2 agosto sul palco lo staff del Mamamia, il celebre locale lgbt di Torre del Lago; sabato 3 il concerto dei Suzy Q e per finire domenica 4 “Rock in movie”, 2 ore di musica in sicro con le scene dei film più famosi. L’ingresso è gratuito.

Calici di Stelle a Carmignano

Andando un po’ più lontano, nei giardini dell’Antica Rocca di Camignano, il paese in provincia di Prato affacciato sulla piana, inizia questo weekend, il 3 e 4 agosto dalle ore 20.00, “Calici di Stelle”, con degustazioni di vini del territorio, prodotti gastronomici tipici, osservazioni del cielo con gli astrofili, concerti e laboratori per bambini. L’ingresso costa 2 euro, gratis i bambini fino a 12 anni, mentre le consumazioni a pagamento. Qui le iniziative in Toscana per Calici di Stelle 2019.

Sulla costa: Effetto Venezia a Livorno

E per finire approdiamo sulla costa tra canali, artisti di strada, gite in barca e concerti. Fuori Firenze, tra gli eventi del weekend, c’è da segnalare “Effetto Venezia”, in corso a Livorno dal 31 luglio al 4 agosto. L’ingresso è gratuito e ogni sera c’è un concerto diverso sul palco principale, oltre a una miriade di iniziative per le vie, le piazze e i fossi del suggestivo rione de La Venezia.

Tutti i dettagli nell’approfondimento su Effetto Venezia 2019 a Livorno (comprese le informazioni su dove parcheggiare).