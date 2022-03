Museo del Duomo di Firenze e Battistero gratis una volta al mese

Dal mese di marzo 2022 tornano gli “orari lunghi“, debuttano tre biglietti integrati e arriva il “Giglio pass“, il nuovo ticket speciale che permette a tutti i residenti nell’area metropolitana di visitare gratis il Museo del Duomo di Firenze, il Battistero e Santa Reparata ogni prima domenica del mese. Sono le novità annunciate dall’Opera di Santa Maria del Fiore, dopo i cambiamenti che erano scattati per i monumenti gestiti dall’ente a seguito dell’emergenza Covid. “Un passo avanti verso la normalità e un segnale di speranza“, viene spiegato in una nota ufficiale.

I prezzi dei biglietti per i monumenti, il Duomo di Firenze resta gratis: costo dei pass e durata

Scatta quindi una piccola rivoluzione dei biglietti (e dei prezzi) per tutti i monumenti che gravitano intorno al Duomo: la Cupola del Brunelleschi, la cripta di Santa Reparata sotto la Cattedrale, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni e il Museo dell’Opera del Duomo, dove di recente si è aperta la mostra sulle tre pietà di Michelangelo. Vengono introdotti tre diversi ticket integrativi, acquistabili anche online, che hanno una durata di 3 giorni dalla data scelta.

Il Brunelleschi pass è il biglietto “all inclusive” che permette di visitare tutti i luoghi d’arte dell’Opera del Duomo di Firenze, compresa la Cupola (quest’ultima con prenotazione obbligatoria), per un costo di 30 euro a persona (ridotto a 12 euro per bambini da 7 a 14 anni). Il Giotto Pass comprende invece tutti i monumenti, eccetto che la Cupola, per 20 euro a persona (ridotto 7 euro), mentre il biglietto più “low cost”, il Ghiberti Pass, dà a acesso al Museo, al Battistero e a Santa Reparata, per un costo di 15 euro (ridotto 5 euro).

Ad eccezione della Cupola, per cui è obbligatorio prenotarsi, per gli altri monumenti non è necessario riservare una data e un orario d’ingresso.

Giglio Pass: ingresso gratis per i residenti al Museo del Duomo di Firenze, a Santa Reparata e al Battistero

Dal 6 marzo 2022, arriva anche un’opportunità per tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze: hanno diritto al “Giglio pass“, il biglietto speciale che consente ogni prima domenica del mese l’ingresso gratuito nel Museo del Duomo, nel Battistero e in Santa Reparata. Ecco come richiederlo: per ritirare il pass basterà presentare il proprio documento di identità presso le biglietterie dell’Opera di Santa Maria del Fiore in Piazza Duomo 14 e Piazza San Giovanni 7.

Queste le prossime domeniche in cui i possessori del Giglio pass potranno entrare gratuitamente nei 3 monumenti: 6 marzo e 3 aprile 2022.

Chi ha diritto all’ingresso gratuito e gli orari 2022 dei monumenti del Duomo

I bambini sotto i 6 anni hanno sempre diritto all’ingresso gratuito in tutti i monumenti gestiti dall’Opera di Santa Maria del Fiore (per la Cupola del Brunelleschi bisogna prenotare ed essere accompagnati da un adulto), mentre l’accesso nel Duomo di Firenze è gratis per tutti, ma la cattedrale è chiusa la domenica per consentire le celebrazioni religiose.

Rispetto alla riapertura dopo il lockdown, gli orari 2022 dei monumenti del Duomo di Firenze sono stati prolungati, in particolare:

Duomo di Firenze – aperto dal lunedì a sabato dalle 10.15 alle 17.00 (sono possibili cambiamenti di orario in occasione di festività religiose)

– aperto dal lunedì a sabato dalle 10.15 alle 17.00 (sono possibili cambiamenti di orario in occasione di festività religiose) Cupola del Duomo di Firenze – dal lunedì al venerdì alle 8.15 alle 19.30; sabato dalle 8.15 alle 17.15; domenica dalle 12.45 alle 17.15

– dal lunedì al venerdì alle 8.15 alle 19.30; sabato dalle 8.15 alle 17.15; domenica dalle 12.45 alle 17.15 Chiesa di Santa Reparata – dal lunedì al sabato 10.15 – 17.00, domenica 13.30 – 17.00

– dal lunedì al sabato 10.15 – 17.00, domenica 13.30 – 17.00 Battistero di San Giovanni – tutti i giorni 9.00 – 19.45

– tutti i giorni 9.00 – 19.45 Campanile di Giotto – tutti i giorni 8.15 – 19.45

– tutti i giorni 8.15 – 19.45 Museo dell’Opera del Duomo di Firenze – tutti i giorni 10.15 – 19.45

Si consiglia di controllare eventuali variazioni degli orari e dei giorni di apertura sul sito ufficiale dei monumenti del Duomo di Firenze.