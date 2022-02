Mostre a Firenze, febbraio 2022: le esposizioni in corso

Il mese di febbraio 2022 è un momento di passaggio per il programma di mostre a Firenze: la città attende i nuovi grandi eventi espositivi che arriveranno in primavera, mentre molti appuntamenti, in corso per buona parte dell’inverno, stanno per chiudersi. Archiviata la mostra record di Jeff Koons, nei musei fiorentini restano le opere di un’altra artista contemporanea, Jenny Saville (ma ancora per poco tempo). Spazio poi ai mattoncini Lego e alle atmosfere di Salvador Dalì, in cui immergersi grazie a un evento digitale, per le ultime settimane di apertura. E poi ancora Galileo Chini e gli allestimenti temporanei delle Gallerie degli Uffizi e di Palazzo Medici Riccardi.

Ecco quindi le migliori mostre in corso a Firenze durante questo mese di febbraio. Ricordiamo che è obbligatorio il super green pass (vaccinati e guariti dal Covid).

Mostre in corso a Firenze: Jenny Saville fino al 22 febbraio 2022

Ultime settimane per vedere le opere di Jenny Saville, una delle pittrici inglesi contemporanee più quotate, grazie alla mostra diffusa in 5 luoghi d’arte di Firenze. Il corpus principale si trova nel Museo Novecento, con un centinaio di dipinti e disegni, alcuni dei quali di grandi dimensioni. Il viaggio poi continua nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio grazie all’opera-simbolo Fulcrum.

La mostra si concentra sul profondo legame di Saville con il Rinascimento e in particolare con Michelangelo Buonarroti, analizzando anche il confronto tra passato e presente all’interno del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze dove la Pietà Bandini è messa in dialogo con un grande disegno dell’artista britannica. E poi ancora The Mothers e Byzantium arrivano al Museo degli Innocenti, mentre nelle sale di Casa Buonarroti sono esposti dipinti e disegni.

Jenny Saville a Firenze

Museo Novecento, Palazzo Vecchio, Museo dell’Opera del Duomo, Museo degli Innocenti, Casa Buonarroti

Fino al 20 febbraio 2022

Informazioni sul sito del Museo Novecento

Galileo Chini a Villa Bardini

Villa Bardini, lo storico edificio che regala una vista mozzafiato su Firenze, ha riaperto i suoi spazi espositivi interni con la mostra dedicata agli anni giovanili del pittore, illustratore e ceramista fiorentino Galileo Chini. Oltre 200 pezzi tra dipinti, disegni, illustrazioni e ceramiche mettono a nudo la relazione tra uno dei maggiori interpreti dell’Art Nouveau e il simbolismo europeo.

In particolare l’evento si concentra sui primi 20 anni di vita artistica di Chini, che lo resero uno degli italiani più conosciuti all’estero. Per l’occasione le stanze di Villa Bardini ospitano anche opere del simbolismo francese e mitteleuropeo. Ogni sabato e domenica alle 15.30 e 16.30 sono previste visite guidate gratuite, comprese nel prezzo del biglietto, ma con prenotazione obbligatoria online.

Galileo Chini e il Simbolismo Europeo

Fino al 25 aprile 2022

Orari della Villa e delle mostre: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18

Mostre temporanee a Firenze, febbraio 2022: da vedere agli Uffizi e a Palazzo Pitti

Per chi visita due dei più importanti musei di Firenze, ci sono alcune mostre temporanee in corso durante questo mese di febbraio 2022, comprese nel biglietto di ingresso e che arricchiscono il percorso di visita. L’ultima esposizione a essere inaugurata agli Uffizi è quella delle creature fantastiche firmate dall’eclettico artista belga Koen Vanmechelen: “Seduzione”, fino al 20 marzo 2022, mette in dialogo 30 installazioni con le opere conservate nella galleria. Lungo il percorso museale si trovano iguane cornute, una tigre rossa accucciata nella sala della Niobe, inedite versioni della Medusa con zanne e becchi appuntiti.

Sempre agli Uffizi, fino al 24 aprile 2022, reperti archeologici raccontano l’infanzia ai tempi dell’antica Roma con la rassegna A misura di bambino – crescere nell’antica Roma. Presenti oltre 30 sculture tra sculture di divinità bambine e giochi di millenni fa, anche la statuetta giocattolo che rappresenta un gladiatore, dotata di accessori componibili.

Palazzo Pitti ospita due mostre temporanee. Fino al 6 febbraio nella sala bianca è esposto il ritratto di Jacopo Strada di Tiziano, capolavoro del maestro veneto, in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il Sommo Poeta “scienziato” invece è il protagonista della mostra Dall’Inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia che con video, ricostruzioni, modelli tridimensionali e manoscritti originali indaga le competenze scientifiche di Dante nella cultura del suo tempo. I tre spazi, creati nella Sala del Fiorino accanto alla Galleria di arte Moderna grazie alla collaborazione del Museo Galileo, rappresentano le tre cantiche della Divina commedia.

Le mostre alle Gallerie degli Uffizi in corso a febbraio 2022

– Seduzione, Koen Vanmechelen – Uffizi, fino al 20 marzo 2022

– A misura di bambino, crescere nell’antica Roma – Uffizi, fino al 24 aprile 2022

– Il ritratto di Jacopo Strada di Tiziano – Palazzo Pitti, fino al 6 febbraio 2022

– Dall’Inferno all’Empireo, il mondo di Dante tra scienza e poesia – Palazzo Pitti, fino al 6 marzo 2022

Per bambini (e non solo): prorogata la mostra “I love Lego” al Museo degli Innocenti di Firenze

Tra le mostre da vedere insieme ai bambini in questo mese di febbraio 2022, segnaliamo “I love Lego“, ospitata nel Museo dell’Istituto degli Innocenti, che visto il successo è stata prorogata per tutto il mese. Nelle stanze dello storico edificio c’è un tripudio di mattoncini, quasi un milione di pezzi assemblati insieme per creare 7 diorami (ossia ambientazioni riprodotte in scala ridotta) e due riproduzioni di monumenti fiorentini su 2.000 metri quadrati di esposizione.

Il biglietto di ingresso comprende la visita al normale percorso museale e anche alle sale dove sono esposte queste creazioni, realizzate da collezionisti appassionati. Si possono ammirare le ricostruzioni del campanile di Giotto o della facciata di Santa Maria Novella e ancora la rappresentazione storica delle battaglie per la Liberazione, i Fori Imperiali in versione Lego, città medievali, pirati e astronavi. Previsti inoltre laboratori ludici didattici, organizzati dalla Bottega dei ragazzi.

I Love Lego

Museo degli Innocenti di Firenze

Prorogata fino al 28 febbraio 2022

Orari: da lunedì alla domenica 11-18, martedì chiuso

Palazzo Medici Riccardi: Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi

Febbraio 2022 è un buon momento, passata la folla delle feste natalizie, per riscoprire uno degli edifici rinascimentali più importanti di Firenze, Palazzo Medici Riccardi, che accanto al consueto percorso museale ospita la mostra Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi. Grazie a opere originali, antichi codici e creazioni multimediali è possibile indagare la vita e i lavori del pittore, compreso il capolavoro della Cappella dei Magi, realizzato da questo maestro del Rinascimento italiano.

L’esposizione è a cura di Serena Nocentini e Valentina Zucchi. Un modo nuovo di conoscere il celebre ciclo di affreschi, i legami di Benozzo Gozzoli con i Medici e la città. In mostra arrivano opere in prestito dalla National Gallery di Londra, dal Louvre e dalle Gallerie dell’Accademia di Venezia. In cartellone inoltre un calendario delle conferenze online su Zoom intitolato “Mezz’ora d’arte”, che grazie all’intervento di esperti tracciano un ritratto unico di Benozzo Gozzoli. Le date: 11 e 25 febbraio alle ore 18.00 (prenotazione obbligatoria e gratuita via mail [email protected]).

Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi

Palazzo Medici Riccardi

Date: fino al 15 marzo 2022

Orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00

Vinicio Berti al Museo Novecento

Nel programma 2022 di mostre temporanee del Museo Novecento di Firenze, durante questo mese di febbraio figura anche l’evento dedicato al centenario della nascita di Vinicio Berti, tra i fondatori dell’astrattismo classico fiorentino. Nelle sale al secondo piano delle ex Leopoldine, in piazza Santa Maria Novella, arrivano tre opere firmate dal maestro, recentemente restaurate.

Si tratta di tre dipinti inediti del 1951, parte di un fondo donato al Comune, che gettano una nuova luce su un periodo particolare della vita dell’artista, passata la stagione di militanza per le lotte collettive. I curatori della mostra hanno deciso di esporre insieme le tele per affinità stilistiche e di materiali, in modo da formare un “trittico ideale“.

Il trittico ideale di Vinicio Berti

Museo Novecento

Fino al 1° maggio 2022

Orari invernale: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.00. Chiuso il giovedì

Mostre digitali da vedere a gennaio 2022: “Inside Dalì” a Firenze fino al 23 febbraio

Non solo mostre di quadri e sculture, Firenze ospita anche la mostra digitale e immersiva Inside Dalì, che è stata prorogata fino al 23 febbraio 2022. C’è ancora un mese per immergersi nelle atmosfere surrealiste con proiezioni e videomapping che trasformano sotto gli occhi del visitatore lo spazio multimediale di 400 mq dell’ex chiesa di Santo Stefano al Ponte.

Prima di entrare nella sala immersiva è possibile curiosare tra le produzioni meno conosciute di Salvador Dalì, come dischi da lui prodotti, libri e il ciclo di xilografie raffigurante gli acquerelli che il maestro catalano ha dedicato alla Divina commedia dantesca.

Inside Dalì

Ex chiesa Santo Stefano al Ponte

fino al 23 febbraio 2022

Orari: dal lunedì al giovedì 10-18; venerdì e sabato 10-20; domenica 10-19

Le mostre da vedere in Toscana

Fuori da Firenze ci sono interessanti mostre da visitare durante il mese di febbraio 2022. A Pisa doppia esposizione all’interno di Palazzo Blu: la bella monografica dedicata a Keith Haring (qui il nostro approfondimento) e Attitude, esposizione dedicata a street art, graffiti e neomuralismo. Entrambi gli appuntamenti proseguono fino ad aprile.