I musei di Firenze non vanno in vacanza, neanche a Ferragosto: dagli Uffizi all’Accademia tanti luoghi d’arte sono aperti nella giornata di giovedì 15 agosto 2019, in alcuni di questi l’accesso è gratis. Fiorentini e turisti possono così trascorrere una “festa d’estate” in mezzo ai capolavori.

Vediamo nel dettaglio l’elenco e gli orari di apertura.

Gallerie degli Uffizi, tutti i musei aperti

Tutti i musei di Firenze che fanno capo alle Gallerie degli Uffizi sono aperti nella giornata di Ferragosto. In particolare Uffizi e le collezioni di Palazzo Pitti sono visitabili dalle 8.15 alle 18.50 (attenzione, perché le operazioni di chiusura iniziano alle 18.30), mentre è possibile visitare il giardino di Boboli dalle 8.15 alle 19.30 con l’ultimo ingresso alle 18.30.

Galleria dell’Accademia, a Ferragosto è aperta anche di sera

Apertura straordinaria nella giornata e nella serata del 15 agosto 2019 anche per la “casa” del David di Michelangelo: la Galleria dell’Accademia spalanca i battenti alle 8.15 e rimane accessibile fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30) grazie al progetto delle aperture serali estive.

Bargello, Cappelle Medicee e Museo archeologico

A Ferragosto 2019, tra i musei di Firenze aperti figura anche il Bargello, che è accessibile però solo fino al primo pomeriggio (dalle 8.15 alle 14.00), le Cappelle Medicee (dalle 8.15 con orario prolungato fino alle 17.00), Palazzo Davanzati (orario 8:15 – 14:00) e il Museo archeologico nazionale (8.30 – 14.00) compresa la preziosa collezione egizia.

Musei di Firenze aperti gratis a Ferragosto 2019

Due luoghi d’arte, normalmente a pagamento, sono aperti gratuitamente il 15 agosto. Il museo di San Marco, dove ammirare gli affreschi del Beato Angelico, è a ingresso libero in occasione della festa dell’Assunzione di Maria dalle 8.15 alle 17.00.

Per Ferragosto anche Villa Bardini spalanca le porte gratuitamente e dà la possibilità a tutti di vedere la mostra sulla danzatrice americana Isadora Duncan e il suo rapporto con le arti figurative italiane. Oltre alle stanze della storica residenza (Costa San Giorgio 2) c’è anche il favoloso parco affacciato su Firenze. L’orario va dalle 8.15 alle 19.00.

A questi si aggiungono i luoghi normalmente a costo zero: il 15 agosto sono accessibili il cenacolo di Andrea del Sarto (8.15 – 13.50), il chiostro dello Scalzo (8.15 – 13.50), il giardino della Villa medicea di Castello (8.30 – 18.00) e la Villa medicea della Petraia (8.30 – 17.30)

Duomo di Firenze e museo

A Ferragosto è possibile vedere anche i musei e le bellezze del Duomo di Firenze. La cattedrale è aperta dalle 10.00 alle 16.30, la cupola del Brunelleschi (per cui è consigliata la prenotazione) dalle 8.30 alle 19.00. Il biglietto integrato comprende anche l’accesso al Battistero (8.15-10.15 e 11.15-19.30), al campanile di Giotto (8.15 – 19.20) alla cripta di Santa Reparata dentro Santa Maria del Fiore (10.00 – 17.00) e al suggestivo museo del Duomo (9.00 – 19.00).

Palazzo Vecchio, Forte Belvedere e i musei civici aperti il 15 agosto

A Ferragosto Palazzo Vecchio fa le ore piccole e spalanca le porte dalle 9.00 alle 23.00, mentre sulla Torre di Arnolfo si può salire fino alle 21. Accessibile anche il complesso di Santa Maria Novella (ore 12-18.30) e, dall’altra parte della piazza il Museo Novecento (ore 11-14.00). Aperti inoltre il Forte di Belvedere, con le mostre “A perfect day” di Massimo Listri e “My Land” di Davide Rivalta dalle 11.00 alle 20.00, e Torre San Niccolò (dalle 16.30 alle 18.30 su prenotazione).

Palazzo Medici Riccardi, proprietà della Città metropolitana di Firenze, è visitabile il 15 agosto dalle 9.00 alle 19.00. Qui è in corso anche la mostra sullo street artist Obey, compresa nel prezzo del biglietto.