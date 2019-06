L’arte è by night. Anche durante l’estate 2019 alcuni musei di Firenze propongono aperture serali con la possibilità per i visitatori di ammirare i capolavori (e la città) anche la sera, al tramonto o al chiar di luna. Si va dalla Galleria degli Uffizi, accessibile una volta a settimana anche “di notte”, fino a due musei civici. Ecco gli orari.

Gli Uffizi aperti di sera

Passeggiare tra i grandi capolavori della storia dell’arte, mentre la luce del sole che si tuffa nell’Arno entra dalle grandi finestre dei corridoi della galleria vasariana oppure prendendo un aperitivo nella Terrazza sopra la loggia dei Lanzi.

Dal 4 giugno fino al 24 settembre ogni martedì le Gallerie degli Uffizi sono aperte anche nella fascia oraria serale delle 19-22 (unica eccezione il 13 agosto, data in cui non sarà attiva l’apertura). Il prezzo del biglietto è 20 euro (lo stesso per l’ordinario accesso al museo previsto nel periodo di alta stagione).

Le aperture serali 2019 dei musei di Firenze: l’Accademia

Dal 4 giugno al 26 settembre 2019 ogni martedì e giovedì un altro museo fiorentino molto gettonato, la Galleria dell’Accademia, effettua aperture serali, dalle 19 alle 22. Un momento della giornata insolito per ammirare il David di Michelangelo e le altre opere in mostra.

Palazzo Vecchio, gli orari dell’estate 2019

Anche Palazzo Vecchio si può ammirare la sera: da aprile a settembre sono in vigore gli orari della bella stagione, con il museo aperto tutti i giorni (escluso il giovedì) fino alle 23. La Torre di Arnolfo e il camminamento di Ronda invece chiudono alle 21: in tempo però per ammirare Firenze al tramonto o sotto le prime stelle.

Museo del Novecento e le aperture serali

Anche l’arte contemporanea fa le ore piccole d’estate. Il Museo del Novecento è aperto da aprile a settembre ogni venerdì fino alle 23.

Palazzo Strozzi e la mostra sul Verrocchio

A queste aperture serali estive dei musei fiorentini si aggiunge anche Palazzo Strozzi, che durante tutto l’anno va “a letto tardi” una volta a settimana. Ogni giovedì la sede espositiva che ospita fino al 14 luglio le mostra “Verrocchio, maestro di Leonardo” e “Beyond Performance” è visitabile fino alle ore 23.