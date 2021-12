I migliori film da vedere al cinema durante le feste

Natale non è Natale senza film e soprattutto senza cinema. Gli amanti del grande schermo non si fanno scoraggiare da niente e, nuove disposizioni per il contenimento della pandemia alla mano, potranno godersi le più interessanti pellicole della stagione. Per gli indecisi Il Reporter ha preparato una lista con i migliori film in programmazione nei cinema di Firenze da vedere assolutamente durante le feste.

Film di Natale: al cinema con tutta la famiglia

Al cinema per le feste non possono mancare i film di Natale, i cosiddetti “Cinepanettoni”, tra cui “Chi ha incastrato Babbo Natale” con Alessandro Siani e Christian de Sica, una commedia natalizia adatta a tutta la famiglia da guardare tutti insieme (a Firenze, nella settimana dopo Natale è in programmazione al Cinema Marconi, a The Space Cinema, al Cinema Grotta di Campi Bisenzio e all’Uci Cinemas di Firenze e di Campi Bisenzio). Al Cinema The Space e Uci Firenze questa settimana troviamo anche “Clifford il cane rosso” un film d’animazione che racconta le rocambolesche avventure di Emily ed il suo cucciolo Clifford per le strade di New York.

Film internazionali da gustare durante le feste

Tra le pellicole che arrivano da oltreoceano troviamo “House of Gucci”, il film diretto da Ridley Scott arriva nei cinema italiani proprio durante le feste. Uno spaccato che racconta la storia della maison attraverso un episodio chiave, l’omicidio di Maurizio Gucci nel 1995, evento che ha stravolto la vita della famiglia e il mondo della moda. Ad interpretare Maurizio Gucci troviamo Adam Driver, mentre Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio ed ex moglie di Gucci. House of Gucci questa settimana è in programmazione nei cinema fiorentini Flora Atelier, Odeon, Portico, Principe, The Space, Uci Cinemas Firenze e al Cinema Grotta di Sesto Fiorentino.

Durante queste feste troviamo nelle sale anche l’attesissimo “Spider-man-No way home” il terzo capitolo della Marvel sul giovane Peter Parker. La sua identità è ormai scoperta e Peter si ritrova diviso tra l’essere un ragazzo come tutti gli altri e il supereroe famoso in tutto il mondo. In programmazione al Cinema Marconi, Fiamma, Odeon, The Space, Uci Cinemas e Cinema Grotta a Sesto Fiorentino.

Sing 2: il film d’animazione al cinema durante le feste

Per i più piccoli (ma non solo) arriva al cinema “Sing 2”, il sequel dell’omonimo film che ha riscosso un enorme successo nelle sale. Il gruppo di animali capitanati dal koola Buster Moon decide di indire un concorso per salvare il vecchio Moon Theatre, per raggiungere il loro obiettivo i personaggi dovranno affrontare il potente Mr. Crystal. Al cinema Adriano, Fiamma, Marconi, The Space, Uci Cinemas di Firenze e Campi Bisenzio e Cinema Grotta di Sesto Fiorentino.

Cinema d’essai e approfondimenti: speciale Fellini

Per gli amanti del maestro del cinema, il Cinema Teatro La Compagnia a Firenze manda in scena “Fellini!”, la rassegna tutta dedicata a Federico Fellini. Fino al 7 gennaio 2022, ogni spettacolo delle 15:00 vedrà la proiezione di uno tra i suoi 18 lungometraggi e 3 mediometraggi. Un viaggio unico nella storia del cinema che riporta nelle sale cinematografiche i capolavori del regista in versione restaurata.

The Space, al cinema anche a Capodanno

La notte di San Silvestro il cinema The Space della città di Firenze propone la proiezione esclusiva di Matrix Resurrection, il nuovo capitolo diretto da Lana Wachowski, oltre a Belli Ciao e Me contro te. Lo spettacolo andrà in scena il 1 gennaio 2022 alle ore 00:05, un modo, alle tante proposte offerte in città, per passare la notte di Capodanno.

La programmazione completa dei cinema è consultabile sul web sui siti delle rispettive sale cinematografiche.