Per andare al cinema serve il super green pass o il tampone: le regole

Natale e Capodanno, tempo di cinepanettoni e cartoon sul grande schermo. Ma come influiscono le regole anti-Covid sul rito di fine anno degli italiani: per andare al cinema serve il super green pass o bisogna fare il tampone? Cosa è previsto per l’ingresso dei bambini sotto i 12 anni? E le sale sono aperte anche in zona gialla e arancione? Vediamo quali sono le norme per questa fine 2021 e per l’inizio del 2022.

Cosa serve per andare al cinema: le regole sul super green pass rafforzato

Dallo scorso 6 dicembre, anche per andare al cinema in zona bianca bisogna avere il super green pass: per entrare in sala non è più sufficiente il certificato verde “base” (che si ottiene facendo il tampone), ma serve il green pass rafforzato che viene rilasciato ai vaccinati oppure alle persone guarite dal Covid negli ultimi 6 mesi.

Il personale delle sale cinematografiche è tenuto a controllare il “passaporto vaccinale”, pena una multa alla struttura e lo stop temporaneo dell’attività. Anche il cliente rischia sanzioni salate, da 400 euro in su. Queste regole non si applicano per i bambini sotto i 12 anni, che per l’ingresso al cinema e negli altri luoghi sono esentati dal green pass.

Per andare al cinema bisogna fare il tampone anche se si ha il super green pass e si è vaccinati?

Al momento i vaccinati non devono fare un tampone per andare al cinema. Il governo sta pensando però a una stretta delle regole, visto l’aumento dei contagi. La cabina di regia si riunirà giovedì 23 dicembre per delineare una bozza del nuovo decreto Covid per Capodanno.

Tra le ipotesi c’è quella di prevedere il tampone obbligatorio, anche per i vaccinati (quindi muniti di super green pass) che partecipano ad eventi in cui c’è il rischio di assembramenti, come feste in discoteche e partite allo stadio. Molti presidenti di Regione sono però contrari e i cinema non dovrebbero rientrare tra i luoghi in cui sarà previsto il tampone per i vaccinati. Nei prossimi giorni arriveranno maggiori dettagli sulle nuove restrizioni.

Cinema in zona gialla arancione, le regole: sono aperti o chiusi?

A differenza del passato, i cinema restano aperti anche in zona gialla e arancione, ma per entrare serve sempre il super green pass e non basta il tampone. In queste due fasce di rischio Covid ci sono però limitazioni per la capienza delle sale cinematografiche e degli altri luoghi di spettacolo, come teatri e sale da concerto.

In zona bianca non è necessario il distanziamento e si lavora a piena capienza (100%), mentre se una regine diventa gialla o arancione si scende al 50%. Sul sito del governo è possibile trovare chiarimenti sui luoghi dove serve il green pass base e quello super.