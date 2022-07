Florence Art Week, una settimana di eventi sul contemporaneo

Un’intera settimana dedicata all’arte contemporanea. Il ritorno dopo mezzo secolo di Henry Moore a Firenze, la nuova mostra di Palazzo Strozzi su Olafur Eliasson, l’inedita monografica di Tony Cragg al Museo Novecento e i maestri del ventesimo secolo protagonisti negli spazi di Palazzo Medici Riccardi. Sono solo alcuni degli eventi in programma per la Florence Art Week, progetto pilota dedicato al contemporaneo che dal 16 al 24 settembre 2022 animerà tutta Firenze con esposizioni diffuse e un vasto cartellone di iniziative. L’idea, lanciata dal Comune di Firenze, coinvolge Museo Novecento, Mus.E, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Strozzi, Istituto degli Innocenti e la Biennale Internazionale di Antiquariato.

Henry Moore torna a Firenze con una mostra al Museo Novecento

Ad aprire il lungo programma di eventi della Florence Art Week 2022 sarà la mostra Henry Moore in Florence, che dal 16 settembre riporta in città, nel Museo Novecento, le opere del maestro inglese dopo 50 anni dalla storica esposizione al Forte Belvedere di Firenze. Per l’occasione due sculture, Family Group e Large Interior Form, saranno esposte in Piazza della Signoria e sul Sagrato di San Miniato al Monte.

“La Florence Art Week vuole essere una cornice ideale in cui inserire una concentrazione di eventi culturali di altissimo livello – ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella – Questo progetto è il risultato di un grande lavoro di squadra che è appena all’inizio, vogliamo che sia un ‘cantiere’ artistico aperto anche a nuovi contributi e idee per arricchire sempre di più queste giornate”.

Gli altri eventi in programma per la Florence Art Week 2022

Tra gli altri eventi già annunciati la grande mostra dedicata a Olafur Eliasson, che apre al pubblico il 22 settembre. Il poliedrico artista danese con le sue installazioni creerà un percorso inedito negli spazi rinascimentali di Palazzo Strozzi, tra nuove produzioni e opere storiche, usando i più diversi linguaggi, dalla scultura al digitale, dalla fotografia alla scultura.

Altro appuntamento dal 23 settembre al Museo Novecento con la monografica dedicata a Tony Cragg, curata da Sergio Risaliti. Uno dei più celebri esponenti della scultura contemporanea porterà a Firenze, oltre alle sue opere su carta, anche tre sculture monumentali, esposte per la prima volta nel chiostro del museo. Sempre il 23 settembre, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, si terrà la cerimonia del premio RINASCIMENTO +, dedicato al collezionismo di arte contemporanea, in occasione della cena di gala della Biennale Internazionale dell’Antiquariato. Il riconoscimento sarà realizzato da Emiliano Maggi, che curerà anche una performance sull’Arno la sera del 23 settembre, un omaggio agli espositori e agli ospiti della Biennale Internazionale dell’Antiquariato presenti a Palazzo Corsini.

Altra mostra a Palazzo Medici Riccardi, dove il 24 settembre sarà inaugurata Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane. Inoltre, in occasione della Florence Art Week, nell’andito degli Angiolini di Palazzo Pitti sarà allestita una mostra su Sammy Baloji alla sua prima personale in Italia, una ricerca intorno alle opere arrivate in Europa dai Regni del Kongo tra il XVI e il XVII secolo. Tra gli eventi che hanno già aderito alla Florence Art Week infine l’esposizione Bonelli Story: 80 anni di storie a fumetti, che al Museo degli Innocenti offre un viaggio tra i più famosi personaggi della casa editrice, da Tex Willer a Dylan Dog.