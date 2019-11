Galleria dell’Accademia di Firenze gratis per una settimana: da martedì 5 a domenica 10 novembre 2019 il biglietto di ingresso nella “casa” del David di Michelangelo, uno dei principali musei statali della città, è a costo zero per tutti. Il Mibac, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, con l’inziativa “Io vado al museo” ha dato infatti la possibilità a tutti i musei statali di stabilire autonomamente un calendario annuale di aperture gratuite, a cui si aggiunge la prima domenica del mese, da ottobre a marzo, e una settimana d’arte “free” l’anno.

Quando la Galleria dell’Accademia di Firenze è gratis, gli orari

Dopo il classico giorno settimanale di riposo (lunedì), porte aperte gratuitamente alla Galleria dell’Accademia di Firenze da martedì 5 fino a domenica 10 novembre sempre con orario 8.15 – 18.50. La biglietteria è attiva fino alle 18.20 e l’inizio delle operazioni di chiusura parte alle 18.40.

Sempre nel mese di novembre il celebre museo sarà visitabile gratuitamente anche venerdì 22 novembre in occasione della patrona della musica Santa Cecilia. Domenica 8 dicembre, infine, ultima occasione del 2019 per vedere i capolavori custoditi all’interno della galleria senza pagare il biglietto (nei normali giorni l’entrata intera costa 12 euro, il ridotto per i giovani tra i 18 e i 25 anni 2 euro).

Cosa vedere, non c’è solo il David

Senza dubbio il capolavoro più famoso è il David di Michelangelo, ma la Galleria dell’Accademia conserva molte altre opere da vedere e da scoprire, ad esempio una delle più importanti collezioni di arte medievale al mondo, oltre alle opere di pittura fiorentina dal Milletrecento al Millecinquecento. Una sezione di questo museo statale è inoltre dedicata alla musica, con in mostra i preziosi strumenti musicali storici del conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, ed è presente anche una suggestiva Gipsoteca. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della Galleria dell’Accademia.