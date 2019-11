Le previsioni meteo per il weekend a Firenze sono incerte e allora cosa fare e quali eventi scegliere per passare le giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 in città o nei dintorni? Niente paura, la maggior parte degli appuntamenti sono al coperto e danno una valida alternativa a chi non si fida delle condizioni atmosferiche: dai musei gratis alle convention con i maestri dei tattoo, fino a quintali di Lego da ammirare (e con cui giocare). Ecco quindi la nostra guida agli eventi del fine settimana, con tutte le iniziative da non perdere.

Musei di Firenze gratis nel weekend del 8, 9 e 10 novembre

Questo weekend porte aperte gratis in uno dei musei statali più importanti di Firenze, la Galleria dell’Accademia, in cui non si paga l’ingresso anche venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre. Sono le ultime 3 giornate della settimana a ingresso libero nella casa del David. Il museo è aperto con orario 8.15 – 18.50 e l’ultimo accesso è previsto alle 18.20. Qui invece il nostro approfondimento sui musei di Firenze dove l’ingresso è sempre gratuito.

L’Opificio delle pietre dure apre i suoi laboratori (gratis)

Tra gli eventi del weekend, anche l’apertura straordinaria e gratuita dei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, impegnato nel restauro e nella conservazione delle opere d’arte, durante la mattinata di sabato 9 novembre. I visitatori, prenotando, possono varcare la soglia della sede storica in via degli Alfani 78 e di quella della Fortezza da Basso, grazie a 4 visite guidate organizzate in ogni location (ore 9.30, 10.30, 11.30 e 12.30). Previsti anche 2 tour guidati nel laboratorio arazzi in Palazzo Vecchio (ore 9.30 e 11.30).

Per le prenotazioni: tel. 055 2651340 (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), mail opd.promozioneculturale@beniculturali.it.

Eventi nel weekend a Firenze: Tattoo convention 2019 (8-9-10 novembre)

A Firenze arrivano 390 tatuatori di fama internazionale, per la Florence Tatoo Convention 2019, ospitata alla Fortezza da Basso da venerdì 8 a domenica 10 novembre. In programma durante la manifestazione contest, performance, mercato artigianale, workshop, conferenze e anche musica tra band e dj set (Strana Officina, Sabotage, Paolo Baldini dub files, Etrurians, Numa Crew).

Il prezzo del biglietto di ingresso è di 21 euro, ma i lettori del Reporter hanno diritto ha uno sconto per la Florence Tattoo Convetion.

Bricks in Florence: Lego in mostra a Firenze

Per il secondo anno torna al Tuscany hall di Firenze (ex Obihall) l’appuntamento per gli appassionati dei mattoncini colorati: Bricks in Florence, una grande mostra mercato di Lego per tutte le età, tra la serata di venerdì 8, quando è prevista l’anteprima all’ora dell’aperitivo, e le giornate di sabato e domenica 10 novembre, con il salone vero e proprio. In vetrina imponenti creazioni realizzate in Lego, molte delle quali inedite, ma ci saranno anche set introvabili da acquistare e un’area gioco con 150 chili di mattoncini.

Venerdì 8 l’aperibriks è alle 18.00, con la possibilità di visitare la mostra in fase di allestimento. Sabato 9 e domenica 10, l’evento è aperto con orario 8.00 – 20.00 (ingresso adulti 7 euro, ridotto 5, gratis bambini fino ai 5 anni).

Vino: cantine aperte a San Martino (9-10 novembre)

Questo weekend anche nei dintorni di Firenze si svolgono gli eventi di “Cantine aperte a San Martino”, l’appuntamento di novembre con la festa del vino nuovo: sabato 9 e domenica 10 le aziende vinicole organizzano iniziative, degustazioni e cene per assaggiare i frutti dell’ultima vendemmia e non solo.

Una ventina i produttori che aderiscono a queste giornate promosse dal Movimento Turismo del Vino nell’area fiorentina, come la tenuta Poggio Casciano del Ruffino (Bagno a Ripoli), Lamole a Greve in Chianti, le cantine Antinori del Bargino. Più informazioni sul sito del Movimento Turismo del Vino.

Why Festival

Allo Student Hotel di Firenze si parla invece di graphic design, per il “Why Festival”. In programma dall’8 a 10 novembre conferenze, incontri e workshop con esperti del settore. Durante l’evento è prevista anche la mostra delle copertine della rivista fiorentina “Lungarno”, realizzate da artisti emergenti. Ingresso gratuito, solo la partecipazione ai workshop è a pagamento. Programma nel nostro articolo sul Why festival di Firenze.

Domenica al Museo del Calcio di Firenze e al centro tecnico di Coverciano

Nel mese di novembre, ogni weekend nella giornata di domenica, il Museo del Calcio di Firenze propone un programma di eventi per grandi e piccoli, anche con la possibilità per i bambini di giocare sui campi del centro tecnico di Coverciano dove si allena la Nazionale azzurra. Domenica 10 novembre sono previste visite guidate al Museo del Calcio, il laboratorio didattico “Alla scoperta della maglia azzurra”, attività di gioco sui campi del centro tecnico dalle ore 10.00 alle 17.00. Ingresso intero 8 euro, biglietto famiglia 5 euro a testa. Informazioni sul sito del Museo del Calcio.

Teatro a Firenze e dintorni: da Michela Murgia a Maria Cassi

Un lungo weekend di spettacoli nei teatri di Firenze, tra l’8, il 9 e il 10 novembre. Alla Pergola arriva in prima nazionale il nuovo allestimento di “Memorie di Adriano” con Pino Micol e la regia di Maurizio Scaparro (fino a domenica 10). Al Teatro di Rifredi è ancora protagonista una cantante sulla via del tramonto nel fortunato spettacolo di Alessandro Riccio “Bruna è la notte” (sempre fino a domenica 10), mentre il Teatro Puccini di Firenze fa registrare il tutto esaurito per il monologo “Dove sono le donne” della scrittrice Michela Murgia (venerdì 8 e sabato 9 novembre ore 21.00).

Al Teatro di Cestello, venerdì e sabato, l’adattamento teatrale firmato da Alessandra Comanducci di “Cuore di Cane” di Bulgakov, mentre al Teatro le Laudi il regista Paolo Santangelo porta sul palco una delle commedie comiche di maggior successo: “Provaci ancora Sam” di Woody Allen (sabato 9 e domenica 10). Nei dintorni di Firenze Maria Cassi è al Teatro delle Arti di Lastra a Signa con il nuovo show tutto da ridere “Mammamia” (venerdì 8 novembre) e infine al Teatrodante Carlo Monni “Viktor und Viktoria” con Veronica Pivetti e la regia di Emanuele Gamba (sabato 9 novembre).

Weekend al cinema a Firenze

Viste le previsioni meteo incerte, in molti opteranno per un pomeriggio al cinema durante questo weekend fiorentino. Tra i film in uscita la commedia francese “La Belle Epoque” di Nicolas Bedos e il noir italiano “Gli uomini d’oro” di Vincenzo Alfieri con Fabio de Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli e Giuseppe Ragone.

Uno dei film più attesi dell’anno è “Parasite”, capolavoro del maestro coreano Bong Joon-hoo che vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes. A Firenze, durante il weekend del 10 novembre, sarà proiettato anche in versione originale (coreano) con sottotitoli in italiano al cinema Odeon. Per quanto riguarda le rassegne, al Cinema La Compagnia di via Cavour prosegue fino a sabato 9 novembre la 60esima edizione del Festival dei Popoli, interamente dedicato al film documentario

Eventi nei dintorni di Firenze: il weekend di Autumnia (8-9-10 novembre)

Sul fronte delle fiere, nei dintorni di Firenze segnaliamo il weekend di eventi di Autumnia, nel centro storico di Figline Valdarno, da venerdì 8 a domenica 10 novembre. Si tratta della 21esima edizione della fiera dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’alimentazione con stand, mercatini, cooking show, spettacoli. Orari: venerdì 15.00 – 22.00, sabato 9.00 – 22.00, domenica 9.00 – 20.00. Ingresso gratuito.