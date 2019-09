Dopo le “vacanze”, torna la domenica al museo. Da ottobre 2019 fino a marzo 2020 ogni prima domenica del mese sarà possibile entrare gratis anche nei musei statali di Firenze, per l’iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali “Io vado al museo” che consente a tutti l’accesso a costo zero. A Firenze aderiscono i principali luoghi d’arte, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia fino a Palazzo Pitti e Boboli.

Domenica al museo, quando: le date

Accanto alle giornate di apertura gratuita decise autonomamente da ogni museo, il calendario ministeriale prevede infatti giornate a ingresso libero la prima domenica del mese da ottobre a marzo.

Dopo la pausa primaverile ed estiva, i musei statali di Firenze tornano a essere gratis domenica 6 ottobre 2019 e lo saranno anche le prime domeniche di novembre e dicembre. Ecco il calendario di fine 2019, per le aperture gratuite:

domenica 6 ottobre 2019

domenica 3 novembre 2019

domenica 1 dicembre 2019

Quali musei di Firenze sono gratis la prima domenica del mese

In queste date l’ingresso è libero in 8 musei statali di Firenze, che normalmente sono a pagamento. Ecco l’elenco completo e gli orari festivi di apertura.

Galleria degli Uffizi , orario 8.15 – 18.50

, orario 8.15 – 18.50 Palazzo Pitti , orario 8.15 – 18.50

, orario 8.15 – 18.50 Giardino di Boboli , orario 8.15 – 17.30 (chiusura alle ore 16.30 nei mesi di novembre e dicembre)

, orario 8.15 – 17.30 (chiusura alle ore 16.30 nei mesi di novembre e dicembre) Galleria dell’Accademia , orario 8.15 – 18.50

, orario 8.15 – 18.50 Museo del Bargello , orario 8.15 – 14.00

, orario 8.15 – 14.00 Cappelle Medicee , orario 8.15 – 14.00

, orario 8.15 – 14.00 Palazzo Davanzati , orario 13.15 – 19.00 (visite ai piani superiori alle 15.00, 16.00, 17.00)

, orario 13.15 – 19.00 (visite ai piani superiori alle 15.00, 16.00, 17.00) Museo archeologico nazionale, orario 8.30-14.00

A questi si aggiungono i musei normalmente a ingresso gratuito, in base ai turni di apertura. I dettagli si trovano anche sul sito di “Io Vado al museo”.

E per i residenti a Firenze

La prima domenica del mese si svolge inoltre la “Domenica metropolitana”: i residenti nella Città metropolitana di Firenze entrano gratis nei musei civici (ossia quelli gestiti direttamente dal Comune come Palazzo Vecchio e il Museo Novecento) e possono partecipare a visite guidate e iniziative per famiglie, sempre a costo zero (su prenotazione).