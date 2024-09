Villa La Quiete: l’apertura di un “giardino segreto” di Firenze

- Pubblicità -

Sulle colline che da Castello guardano Firenze esiste un “giardino segreto“, finora inaccessibile al pubblico: il parco storico di Villa La Quiete aprirà per la prima volta alle visite nella primavera del 2025. L’annuncio arriva dall’Università di Firenze che gestisce questo bene di proprietà della Regione Toscana. Il giardino, finora chiuso anche per motivi di sicurezza, è stato al centro di un progetto di recupero finanziato dal Pnrr con 1,8 milioni di euro. La conclusione dei lavori è prevista nel giro di poche settimane, mentre con l’arrivo della prossima bella stagione i visitatori potranno varcare la soglia del giardino all’italiana, ammirare le sue fontane e i suoi monumenti.

Il restauro del giardino storico di Villa La Quiete sulle colline di Firenze

Già adesso alcuni degli spazi interni di Villa La Quiete, l’antico conservatorio della congregazione delle Montalve, periodicamente vengono aperti al pubblico con tour guidati curati dal Sistema Museale d’Ateneo, ma il giardino storico finora era restato fuori dal percorso di visita. Dalla primavera 2025 sarà possibile entrare anche nel giardino all’italiana realizzato tra il 1724 e 1727 al posto di un semplice prato, per volere di Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina, insieme a una terrazza e alla “Ragnaia”. L’evento di apertura concluderà le celebrazioni per i 100 anni dell’Università di Firenze.

L’intervento di restauro, ha spiegato la direttrice tecnica del Sistema Museale di Ateneo Lucilla Conigliello “è servito anzitutto alla messa in sicurezza del percorso di visita e delle porzioni architettoniche, con il restauro dei paramenti lapidei delle fontane, delle panchine e della terrazza con le sue dotazioni decorative ancora originali”. Inoltre è stata riqualificata tutta la parte di piante e arbusti, in particolare la Ragnaia, ossia la parte dedicata in passato alla caccia degli uccelli grazie a reti stese tra un ramo e l’altro.

Il giardino dei fiori dell’Elettrice Palatina

Ma ci saranno altri tesori da ammirare nel giardino storico di Villa La Quiete, sulle colline di Firenze. “Il progetto ha consentito poi il recupero del Giardino dei Fiori dell’Elettrice – ha aggiunto Lucilla Conigliello – oltre che la reintroduzione delle specie erbacee officinali della Spezieria e l’integrazione di collezioni di agrumi e frutti antichi, che contribuiscono al potenziamento della biodiversità e dell’entomodiversità”.

L’annuncio dell’apertura è stato fatto durante un incontro dal titolo “Parchi e giardini storici finanziati dal PNRR”, che si è svolto proprio a Villa La Quiete, su iniziativa del Sistema Museale di Ateneo, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura. Il giardino di Villa La Quiete si aggiungerà così alle altre bellezze della zona, come il giardino della Villa medicea di Castello, la Petraia con il suo parco e Villa Corsini, tutti e tre musei statali.