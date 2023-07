Mercantia 2023: il programma e le info del festival a Certaldo

- Pubblicità -

Forse non tutti sanno che Certaldo, borgo situato al centro della Val d’Elsa in provincia di Firenze, è il luogo di morte e probabilmente anche di nascita del poeta e scrittore Giovanni Boccaccio. Proprio lui, l’autore de “Il Decamerone”. Ma questo non è l’unico motivo per cui vale la pena mettere il naso in questo luogo: dal 12 al 16 luglio infatti, si terrà la 35a edizione di Mercantia 2023, il festival internazionale del Quarto Teatro, che quest’anno s’intitola “Una nuova speranza”. Un invito a vivere serenamente e a lasciarsi andare alla bellezza dunque, nonostante le difficoltà del vivere quotidiano. Le strade, le piazze, i giardini e le cripte della città di Certaldo si vestono di tanti colori ospitando spettacoli di danza, musica, giocoleria, equilibrismo, esibizioni circensi, installazioni e artigianato.

Gli appuntamenti fissi e le novità di Mercantia 2023 a Certaldo (12-16 luglio)

L’edizione 2023 di Mercantia sarà l’occasione per ricordare un altro dei grandi maestri della letteratura italiana, Italo Calvino, nel centenario della sua nascita.

Nel programma sono presenti sia una serie di appuntamenti fissi con alcune delle compagnie ormai storiche, come le marching band della Zastava Orkestar e della Badabimbumband, sia alcune importanti novità. Tra queste ultime, ricordiamo funamboli e danza verticale sulla facciata del Palazzo Pretorio, vero protagonista di questa edizione, e poi ancora musica e un evento finale per chiudere in bellezza la 35a edizione con decine di attori, danzatori, musicisti.

Gli eventi 2023 in prima nazionale

Sono davvero tante le iniziative in programma in occasione di Mercantia 2023 a Certaldo, tra le quali molti eventi in prima nazionale. Tra questi ultimi ricordiamo, nel giardino della casa del Boccaccio, sia Ivana Caffaratti con “Come l’acqua” (14 e 15 luglio – ore 21:45, 22:45, 23:45; 16 luglio – ore 21:45, 22:45) sia Fann trio con “L’arte ci fa volare” (12 e 13 luglio – ore 21:45, 23:00). E ancora Elan Frantoio con “Dreamcity, la città e il sogno” al giardino della casa del tè di palazzo pretorio (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 22:15, 23:30).

Sempre a Palazzo Pretorio, nella prigione delle donne, in programma Opera buffa teatro/adele felici con “Lelo e la luna” (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 21:15, 22:30) e, nella sala delle udienze, va in scena la Compagnia degli istanti con “Dreams of apofenia” (12, 13, 14, 15 e 16 luglio

ore 21:30, 22:15, 23:15, 24:00). Nella cappellina, Jacopo Tealdi si esibirà con u-mani-tà (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 21:00, 22:00, 23:00). Infine, nel sotterraneo del convento degli agostiniani, ci sarà Robert Tiso con “Cristallofonia” (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 22:30, 23:30).

Musica e teatro: alcuni degli eventi più curiosi nel cartellone 2023 (12-16 luglio)

Tra gli eventi musicali ricordiamo “takabum” – giardino sonoro in movimento in via Boccaccio (12, 13 e 14 luglio – ore 20:40, 22:00, 24:00; 15 e 16 luglio – ore 20:30, 22:20, 24:00). Un collettivo di fiati e percussioni che offre un mix di funk, jazz americano e canzone italiana, sia in strada che nei club. Il viaggio sonoro, ricco di contaminazioni mediterranee e balcaniche, esplode quindi in un ritmato spettacolo di swing, ska e world music. Passando poi alle iniziative teatrali non mancano le esibizioni di giocolieri, trampolieri, burlesque e tanto altro ancora. In particolare, all’esterno di palazzo pretorio, la compagnia dei folli con “Intrecci verticali” (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 21:40, 23:15, 24:00) e ancora con “Swaylove” (12, 13, 14, 15 e 16 luglio – ore 21:15, 22:45, 23:40). Qui l’incontro casuale tra due sconosciuti attraverso il corteggiamento, diventa relazione, gioco e danza.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile e scaricabile in formato PDF sul sito sito ufficiale di Mercantia a Certaldo.

Mercantia 2023 a Certaldo: orari e prezzo dei biglietti

Gli spettacoli cominceranno tutti i giorni dalle ore 20:30 e termineranno mercoledì giovedì, venerdì e domenica alle 01:00 e sabato alle 01:30. L’ingresso al festival di Mercantia ha il costo di 13 euro intero e 11 euro ridotto mercoledì, giovedì, venerdì e domenica (oltre a diritto di prevendita); 15 euro intero e 13 euro ridotto sabato (oltre a diritto di prevendita). I bambini sotto i 7 anni non pagano. I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria in piazza Boccaccio nei giorni della manifestazione dalle ore 17:00 alle 24:00 oppure su Ticketone.