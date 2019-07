Gli artisti di strada invadono il centro di Certaldo per Mercantia 2019, il festival internazionale del quarto teatro, tra giocolieri, acrobati e show sotto le stelle, per 5 notti e 100 eventi in programma durante ogni data.

Il tema scelto per questa 32esima edizione è “La Santa allegria”. Il filo rosso unisce sacro e profano in una grande kermesse che richiamerà decine di migliaia di persone nel borgo storico della cittadina a 50 chilometri da Firenze, tra vie, piazze, giardini e nelle cripte.

Le date e gli orari

Danza, musica, giocoleri, strutture aeree, circensi, installazioni, artigianato: sono questi gli ingredienti della manifestazione che si svolge da mercoledì 10 a domenica 14 luglio 2019. Il festival apre i battenti alle ore 20.00 (le 18.30 nelle serate di sabato e domenica) per andare avanti fino alle 1 di notte.

Dodici le sezioni in cui è diviso l’evento che coinvolge 80 compagnie dall’Italia e dall’estero e anima Certaldo anche grazie a 50 tra installazioni di arte contemporanea e lavorazioni artigianali dal vivo. Tra i luoghi coinvolti negli spettacoli anche la torre e il giardino della Casa del Boccaccio, il convento agostiniano Palazzo Pretorio e la funicolare di Certaldo, che riapre dopo mesi di manutenzione, proprio in occasione di Mercantia 2019.

Le novità 2019 di Mercatia a Certaldo

Mercantia vedrà l’arrivo a Certaldo dei “giocolieri del sole”, grazie al gemellaggio tra la città toscana e quella giapponese di Kanramachi: per la prima volta una sezione del festival è dedicata alla giocoleria nipponica con show in programma in piazza Vittore Branca. Gli ospiti sono Kana, performer solista che unisce coreografie, evoluzioni di ballo col cerchio e giocoleria col cappello, il duo acrobatico Sublimit che usa nel suo show anche abiti tradizionali, la coppia Witty Look con Daiki, primo campione del mondo di monociclo e Cheeky, clown acrobata, oltre a “Sushi Show”, uno spettacolo che fa venire voglia di mangiare la pietanza giapponese famosa in tutto il mondo.

Tra le novità del programma anche il debutto sul “palcoscenico” di Mercantia delle produzioni internazionali firmate “Mysteries & Drolls”, un progetto sostenuto dal programma “Europa Creativa” per dare vita al dramma popolare europeo, grazie alla collaborazione di diverse realtà del Vecchio continente. Per le vie di Certaldo la compagnia tedesco-britannica Tempus Fugit – Festival of Fools mette in scena “Sketches of live and death of everyman”, un dramma sacro di origine fiamminga, mentre gli spagnoli di Maracaibo curano “El gran teatro del mundo”, adattamento dell’opera di Calderòn de La Barca.

Altra nuova sezione del festival è “Omaggio a…” con il tributo di tre artisti a Gabriella Ferri, Fabrizio De Andrè, Jesus Christ Superstar.

E gli altri eventi in programma per Mercantia

Durante il festival sarà possibile anche incontrare la BadaBimBumBand, le Alchimie Musicali, gli Arcambold. Ci saranno inoltre 10 “giardini segreti”, ossia spettacoli solo per pochi spettatori. Durante tutta la durata di Mercantia, nel Palazzo Pretorio di Certaldo sarà possibile visitare la mostra “Ossessione. Direzione Gioconda”, compresa nell’ingresso al festival, con opere dell’artista Franco Fossi. Sul sito ufficiale il programma dettagliato di Mercatia.

I prezzi dei biglietti per Mercatia 2019

L’ingresso nelle vie di Certaldo dove si svolge Mercantia 2019 è a pagamento. Ecco i prezzi dei biglietti: mercoledì e giovedì l’intero costa 10 euro (il ridotto 7,50), venerdì e domenica 15 euro (10 euro il tagliando ridotto), mentre sabato l’accesso costa 20 euro (15 euro il ridotto). Previsti anche abbonamenti: per tutte le serate 50 euro (ridotto 45), per tutte le serate eccetto sabato 35 euro (20 euro il ridotto).

La biglietteria in piazza Boccaccio, di fronte al Municipio, apre alle ore 16.30, ma è in corso la prevendita anche su TicketOne e nei Box Office della Toscana.