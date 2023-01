Musei di Firenze aperti il 1° gennaio 2023 (anche gratis)

- Pubblicità -

“Cosa fai l’ultimo dell’anno?”: è la domanda più temuta dai tempi dei tempi. Vorrei oggi andare controtendenza e chiedervi “Cosa fai il primo gennaio?”. Se non sapete cosa rispondere, non preoccupatevi. In questa breve guida forniamo tutti gli orari dei musei di Firenze aperti il 1 gennaio 2023 e alcuni sono anche gratis. Nel giorno di Capodanno infatti cade la Domenica al Museo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte statali. La Domenica metropolitana, che riguarda invece i musei comunali e i residenti a Firenze, è stata rinviata all’8 gennaio.

L’ultimo ingresso nei musei in genere è dai 30 agli 80 minuti prima dell’orario di chiusura.

Mostre e musei gratis a Firenze il 1 gennaio 2023: dagli Uffizi al Bargello

Tra i musei statali di Firenze, domenica 1 gennaio 2023, potrete visitare gratis le Gallerie degli Uffizi (10:45-18:45) con le varie mostre in corso tra cui ricordiamo per esempio l’esposizione dell’importantissima pala di Andrea del Verrocchio, appena restaurata dall’Opificio delle Pietre Dure, il Giardino di Boboli (11:00-16:30), il Museo del Bargello, le Cappelle Medicee (10:00-18:00), il Museo di Palazzo Davanzati (10:00-14:00), il Museo Archeologico (13:00-19:00), il Cenacolo di Sant’Apollonia (10:00-18:00) e il Cenacolo di San Salvi (08:15-18:00). E ancora la Galleria dell’Accademia (09:15-18:50). Qui l’apertura di Capodanno offre l’occasione per ammirare la nuova gipsoteca, da poco tornata visitabile, dove è ricreata l’atmosfera dello studio di Lorenzo Bartolini, uno dei maggiori scultori italiani dell’Ottocento. Chiusi invece il primo gennaio Palazzo Pitti e il Museo di San Marco. Per prenotazioni chiamare il numero +39 055 294883 oppure collegarsi al sito www.firenzemusei.it.

I musei comunali di Firenze aperti domenica 1 gennaio 2023: gli orari

Tra i musei comunali potrete visitare Palazzo Vecchio (11:00-19:00), la Torre di Arnolfo (11:00-17:00), il Museo del Novecento (11:00-20:00) con la mostra in corso Tony Cragg. Transfer, dedicata a uno dei maggiori esponenti della scultura internazionale, e il Museo di Santa Maria Novella (13:00-17:30). Acquisto con prenotazione consigliata chiamando il numero +39 055 2768224 oppure mandando una mail a [email protected]comune.fi.it. Come detto il 1 gennaio i residenti a Firenze non entrano gratis nei musei civici, perché la Domenica metropolitana è stata posticipata questo mese all’8 gennaio.

Altri musei aperti a Capodanno

Le sorprese non finiscono qui: se non avete mai visitato Villa Bardini (10:00-19:00) questa può essere l’occasione giusta. Il 1 gennaio 2023 avrete infatti la possibilità di vedere la mostra in corso su Elliott Erwitt e il Museo Annigoni, oltre che il giardino (accessibile fino alle 16). Nel cuore del centro storico c’è poi la Casa di Dante (10:00-18:00) e la mostra su Escher che potrete vedere al Museo degli Innocenti (12:00-19:00). Non troppo distante da quest’ultimo c’è anche Palazzo Medici Riccardi (14:00-19:00) con la mostra in corso Passione Novecento, mentre a Palazzo Strozzi continua l’esposizione su Olafur Eliasson.

Le chiese da visitare

La cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cripta di Santa Reparata, la cupola del Brunelleschi, il Museo dell’Opera del Duomo, il Campanile di Giotto e il Battistero di Firenze saranno chiusi nella giornata di domenica 1 gennaio 2023. Saranno invece aperte la Basilica di Santo Spirito (11:30-13:30; 15:00-18:00), la Basilica di Santa Trinita (08:15-10:45; 16:00-18:15), la Basilica della SS. Annunziata (07:00-12:45; 16:00-17:00) e la Basilica di San Miniato al Monte (15:00-17:30).

Ville nei dintorni di Firenze (1 gennaio 2023)

Tra ville nei dintorni fiorentini potrete visitare la Villa Medicea La Petraia (visite accompagnate alle 10:30, 11:30, 12:30, 15:00), il giardino della Villa Medicea di Castello (10:00-16:00), la Villa Corsini a Castello (visite accompagnate alle 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13.00 con prenotazione consigliata al numero 055 450752). Fuori città si aggiungono la Villa Medicea di Cerreto Guidi (visite accompagnate alle ore 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00) e la Villa Medica di Poggio a Caiano (11:15-17:15). L’ingresso nelle ville medicee è gratuito.