Quali sono i musei di Firenze aperti gratis il 2 giugno

Sono 15 i musei che saranno aperti gratis a Firenze venerdì 2 giugno 2023, per celebrare la Festa della Repubblica. Si va dagli Uffizi, all’Accademia, fino ad arrivare al Bargello e ai cenacoli. Secondo quanto deciso dal Ministro della Cultura Gennaio Sangiuliano, tutti i luoghi statali italiani sono a ingresso gratuito in occasione dell‘anniversario della nascita della Repubblica italiana. In passato lo sono stati anche per il 25 aprile, festa della Liberazione, e lo saranno il prossimo 4 novembre, per la festa nazionale delle forze armate. In questo mese di giugno però l’opportunità è doppia: passati due giorni dalla festa della Repubblica, si potrà tornare a varcare la soglia senza spendere un euro, per la consueta domenica al museo.

Aperture serali, mostre e curiosità

I principali musei statali di Firenze saranno aperti anche nella giornata festiva del 2 giugno, offrendo l’ingresso gratuito a tutti, fiorentini e turisti. La festa della Repubblica permette anche di vedere in notturna il panteon della dinastia medicea: le Cappelle Medicee, per l’occasione, prolungano il loro orario fino alle 22.50.

Al Bargello, oltre ai tesori di Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia, Michelangelo, Bartolomeo Ammannati, Giambologna e Bernini, sarà possibile visitare la mostra Ospiti illustri da Orsanmichele che vede esposti tre dei massimi capolavori della statuaria bronzea rinascimentale: il San Giovanni Battista di Lorenzo Ghiberti, l’Incredulità di San Tommaso di Andrea del Verrocchio e il San Luca del Giambologna. Le tre opere arrivano dal Museo di Orsanmichele, al momento chiuso per riallestimento.

Fresca di restyling è invece la nuova Gipsoteca della Galleria dell’Accademia, nel monumentale Salone dell’Ottocento, con la collezione di modelli e calchi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo, Luigi Pampaloni, oltre alla sala degli strumenti musicali dei granduchi Medici e Lorena.

L’elenco dei musei aperti gratis il 2 giugno a Firenze

Ecco nel dettaglio l’orario dei musei gratis a Firenze il 2 giugno 2023 (non è possibile prenotare l’ingresso):

Uffizi , aperti gratis dalle 8.15 alle 18.30

, aperti gratis dalle 8.15 alle 18.30 Palazzo Pitti , dalle 8.15 alle 18.30

, dalle 8.15 alle 18.30 Giardino di Boboli , dalle 8.15 alle 19.10

, dalle 8.15 alle 19.10 Galleria dell’Accademia, dalle ore 8.15 alle 18.50

dalle ore 8.15 alle 18.50 Museo del Bargello , dalle 8.15 alle 18.50

, dalle 8.15 alle 18.50 Cappelle Medicee , dalle 8.15 alle 22.50

, dalle 8.15 alle 22.50 Palazzo Davanzati , dalle 13.15 alle 18.50

, dalle 13.15 alle 18.50 Museo archeologico nazionale , dalle 8.30 alle 14.00

, dalle 8.30 alle 14.00 Museo San Marco, dalle 8.15 alle 13.50

A questi si aggiungono i luoghi d’arte normalmente a ingresso gratuito: il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi, quello di Sant’Apollonia (entrambi aperti dalle 8.15 alle 13.50), il Chiostro dello Scalzo (dalle 8.15 alle 14.00), la Villa Medicea della Petraia (parco dalle 8.30 alle 18.30, visite accompagnate nella villa alle 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.00), il Giardino della Villa di Castello (dalle 8.30 alle 18.30), Villa Corsini a Castello (visita accompagnata alle ore 9.00-10.00-11.00-12.00-13.00).

Il 4 giugno poi si replica: come ogni prima domenica del mese i musei statali saranno gratis (qui gli orari), mentre quelli civici gestiti dal Comune offriranno l’ingresso gratuito ai residenti nella Città metropolitana di Firenze, anche con visite guidate e attività per famiglie (su prenotazione). Qui tutte le date 2023 delle aperture gratuite dei musei.