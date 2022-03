Visite e musei gratis a Firenze per la settimana contro il razzismo 2022

Si avvicina la settimana d’azione contro il razzismo 2022, che sarà celebrata anche a Firenze con eventi, iniziative e visite guidate gratis nei musei della città. Il tradizionale appuntamento dell’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, torna per la sua diciottesima edizione.

Proprio per questa occasione il progetto Amir “accoglienza, musei, inclusione, relazione”, partecipa alla settimana d’azione contro il razzismo 2022 di Firenze, promuovendo un ricco calendario di iniziative dal titolo “Inform, Perform, Trasform, Ri-visitare il patrimonio culturale.

La settimana d’azione contro il razzismo 2022 a Firenze

Amir è un progetto avviato nel 2018 e tuttora attivo con l’obiettivo di proporre attività di mediazione culturale condotte da cittadini stranieri. Ad oggi il programma di Amir coinvolge trentadue mediatori e otto musei del territorio fiorentino, riuniti nella rete museale tematica “musei di tutti”.

Tra il 16 e il 21 marzo, in occasione della Settimana di azione contro il razzismo 2022, Amir proporrà eventi, attività, itinerari e visite guidate gratuite in 6 musei di Firenze che hanno l’obiettivo di esplorare le dinamiche all’interno delle politiche museali, coinvolgendo soggetti che solitamente ne sono esclusi.

Il calendario degli eventi per la settimana d’azione contro il razzismo 2022 a Firenze

Si parte mercoledì 16 marzo con il seminario online “Il Museo contemporaneo. Voci e sguardi dal mondo”. In collaborazione con l’Università degli studi di Firenze l’incontro si propone di esplorare la natura del museo attraverso varie prospettive culturali. Giovedì 17 marzo e lunedì 21 marzo si terrà l’itinerario in città “Teste nere venute da Lisbona”. Un viaggio alla scoperta delle tracce della schiavitù nella Firenze rinascimentale, parallelo alla mostra in corso al MAD per il Black History Month 2022.

Venerdì 18 marzo alle ore 15.30, i più curiosi potranno usufruire della visita guidata gratuita all’interno del Museo degli Innocenti dal titolo “Il mestiere di Madre”. I visitatori potranno riscoprire la centralità della figura femminile nelle opere del museo, dialogando con la realtà dei paesi da cui provengono i vari mediatori.

La giornata di sabato 19 marzo prevede tre eventi. In prima battuta, alle ore 11.00, la visita guidata al Museo Primo Conti in cui i mediatori guideranno i visitatori alla ricerca della figura della donna in diverse epoche e culture. Sempre alle 11.00 è previsto l’itinerario nel Borgo di Peretola, luogo che si collega alla protesta delle trecciaiole di Peretola. In conclusione alle 15.30 si terrà la visita al Museo Civico Archeologico di Fiesole, portando i visitatori a riflettere sulla schiavitù nel mondo romano attraverso vari reperti archeologici.

Domenica 20 marzo, le attività previste spaziano dalle visite guidate gratuite agli itinerari in città. Per iniziare la visita al Museo Bandini, un’occasione per esplorare il simbolismo nell’arte e il suo cambiamento nel tempo (ore 11). Sempre al mattino è in programma le “storie di donne”, un tour in Palazzo Vecchio (ore 12.00). Nel primo pomeriggio, alle 14.30, il progetto Amir porta i visitatori alla scoperta della Villa medicea La Petraia e dei tesori esotici che ancora nasconde al proprio interno. Alle 15.30 è in calendario la visita all’interno del Museo Novecento. L’obiettivo è quello di raccontare la storia della donna all’interno del Novecento italiano attraverso le opere conservate all’interno del museo.

La settimana d’azione contro il razzismo 2022 si concluderà lunedì 21 marzo, con la mostra “Bomberz!” presso “La Nave” presso Le Piagge di Firenze. In occasione della Giornata per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, i mediatori di Amir effettueranno visite guidate all’interno del condominio in cui 6 artisti hanno lasciato le loro opere sui muri.

Come partecipare alle visite gratis nei musei di Firenze

La prenotazione agli eventi, alle visite gratuite nei musei e alle iniziative organizzate dal progetto Amir in occasione della settimana d’azione contro il razzismo 2022 a Firenze è obbligatoria. Tutte le visite guidate sono gratuite e durano circa un’ora. Per maggiori informazioni e per prenotarsi visitare il sito web di Amir.