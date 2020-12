Musicability, il crowdfunding per creare un’orchestra inclusiva

È appena partita Musicability, campagna di crowdfunding per realizzare l’Orchestra inclusiva della Toscana, un progetto di formazione musicale mirato a coinvolgere persone con varie disabilità.

Musicability prende vita all’interno dell’iniziativa Social Crowdfunders, che da quattro anni aiuta le organizzazioni no-profit ed è stato ideato da Siamosolidali, progetto di Fondazione CR Firenze, in collaborazione con la cooperativa Feel Crowd.

Musicability e l’orchestra inclusiva, come nasce il progetto

Il progetto Musicability, ideato da In–Armonia, associazione che riunisce alcuni insegnanti della Scuola di Musica di Fiesole e famiglie che si confrontano con la disabilità, si basa sull’idea di un diverso modo di insegnare la musica, attraverso un percorso libero che offre alla vita dei disabili e delle loro famiglie nuove opportunità in termini di socialità, acquisizioni tecniche e consapevolezza delle proprie potenzialità.

Gli operatori di In-Armonia, tutti insegnanti presso la Scuola di Musica di Fiesole, hanno frequentato uno specifico Master e affinato tecnica e attività pratica, ricevendo un’istruzione specifica in ambito psicologico-musicale. Terminato il percorso formativo, hanno deciso di unirsi ai genitori dei ragazzi coinvolti per dare vita a un organismo che renda possibile portare avanti il metodo appreso e sperimentato con successo negli scorsi anni. A bordo di questa nuova avventura si è unito anche il progetto POLIS della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, attivo da 8 anni nel settore dell’integrazione sociale e dell’accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati, che già da qualche anno ha attivato il percorso Percustramba, in cui i partecipanti seguono un corso di musicoterapia basato sul ritmo e le percussioni.

Come partecipare al crowdfunding e finanziare Musicability

Per partecipare alla raccolta fondi, basta visitare la pagina della piattaforma Eppela relativa al progetto Musicability, le donazioni sono liberali. Musicability mira a raccogliere 14.000 €: al raggiungimento del 50% del budget Fondazione CR Firenze raddoppierà la cifra raccolta. I fondi raccolti saranno utilizzati per proseguire e potenziare le attività dell’Orchestra inclusiva, coprire i costi della docenza e della struttura ospitante (Spazio Reale, a Campi Bisenzio), permettere l’acquisto di strumenti e l’adeguamento alle norme di sicurezza Covid, e sostenere i costi organizzativi e logistici di concerti ed eventi.