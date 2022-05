I musei di Firenze aperti a 1 euro per Notte europea 2022

Sabato 14 maggio, la Notte europea dei musei 2022 coinvolge anche Firenze e permette di entrare in alcuni tra i luoghi d’arte più belli della città pagando un biglietto simbolico di 1 euro. Per una serata importanti collezioni museali saranno aperte al calar del sole e sarà possibile visitarle per 3 ore. L’evento, che si svolge in contemporanea in tutto il continente, vuole avvicinare i cittadini ai luoghi di cultura. Il programma è in aggiornamento, vediamo le principali aperture straordinarie.

Uffizi e Galleria dell’Accademia a 1 euro per la Notte dei musei 2022 a Firenze

Dopo l’edizione straordinaria nel luglio scorso, l’iniziativa torna nel periodo consueto a metà maggio. Tra i big della Notte dei musei 2022 figurano due dei luoghi d’arte statali più visitati a Firenze. La Galleria delle Statue e delle Pitture degli Uffizi sarà aperta in via straordinaria dalle 19.00 alle 22.00, con l’ultimo ingresso alle 20.30. In questa fascia oraria chi si presenterà in biglietteria pagherà solo 1 euro.

David by night poi alla Galleria dell’Accademia, che sabato sera spalanca anche lei le sue porte ai visitatori dalle ore 19 alle 22, e in questo lasso di tempo l’ingresso costa solo 1 euro. La biglietteria chiude alle 21.30.

Gli altri musei di Firenze a 1 euro nella notte del 14 maggio 2022

Anche il Bargello aderisce alla Notte dei Musei 2022 prolungherà la sua apertura, sabato 24 maggio. Dalle 8.45 alle 18.59 sarà visitabile secondo le normali tariffe, mentre a partire dalle 7 di sera l’ingresso sarà con il biglietto speciale a 1 euro. L’ultimo accesso è previsto alle 21.20 e il pubblico potrà rimanere nelle sale, che ospitano anche la grande mostra su Donatello, fino alle 22.

Altra apertura straordinaria serale per il Museo Archeologico nazionale di Firenze che spalancherà i battenti fino alle 23.00 e dalle 19.00 l’ingresso sarà a 1 euro. Il direttore e i curatori di questo luogo d’arte rimarranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. Inoltre il museo aderisce al festival Firenze dei bambini, in corso questo weekend, e mette a disposizione dei più piccoli un libro-game, per scoprire i personaggi, le storie e i miti che popolano le sale.

Il programma nazionale della Notte dei Musei è pubblicato sul sito del Ministero della Cultura e viene via via aggiornato.

Il Museo archeologico di Fiesole sotto una nuova luce (gratis)

Nei dintorni di Firenze, durante la Notte dei Musei 2022 sarà possibile entrare nel Museo Civico Archeologico di Fiesole. Dalle 19.00 alle 23.30 il pubblico potrà scoprire le collezioni sotto una nuova luce, nel vero senso della parola. Sabato verrà infatti inaugurato il nuovo impianto di illuminazione. Alle 20.30 è in programma la presentazione ufficiale, seguita alle 20.45 da una visita guidata insieme al Conservatore museale.

In calendario altre due visite guidate alle 19.15 e alle 22.00 con prenotazione obbligatoria (telefono 055 5961293, mail [email protected]). In questo caso l’ingresso è gratis. L’iniziativa rientra anche nel progetto “Amico Museo 2022” promosso dalla Regione Toscana.

La lista dei musei a 1 euro il 14 maggio

