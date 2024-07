Eventi a Firenze: cosa fare nel weekend (20-21 luglio 2024)

- Pubblicità -

In questo penultimo weekend di luglio ci sono eventi per tutti i gusti, sia a Firenze che nei dintorni. Tanti i festival, come il MusArt al parco mediceo di Pratolino, il Festival au Désert a Santa Maria Novella, Mercantia a Certaldo, ma anche mercatini, sagre e concerti. In questa guida si trovano le migliori iniziative di sabato 20 e domenica 21 luglio 2024.

Loreena Mckennitt per il MusArt Festival al parco mediceo di Pratolino (domenica 21 luglio)

Nell’ambito del MusArt Festival domenica 21 luglio (ore 21:15), al parco mediceo di Pratolino (via Fiorentina n.276), la cantautrice Loreena McKennitt tornerà in Italia dopo i concerti dedicati a The Visit per 5 tappe che celebrano il 30° anniversario dell’uscita di The Mask and Mirror. Pubblicato nel 1994, l’album è stato lodato a più riprese per la sua contaminazione interculturale con influenze celtiche, spagnole e marocchine. I posti sono ancora disponibili e acquistabili sul sito ufficiale di TicketOne oppure nei negozi Box Office della Toscana (trova qui il più vicino).

Eventi del weekend: Festival au Désert Firenze a Santa Maria Novella (domenica 21 luglio 2024)

A partire da domenica 21 luglio si ricorda anche il Festival au Désert Firenze, che coinvolge alcuni dei musicisti e gruppi più interessanti della scena internazionale. Alle ore 21:30 al Chiostro Grande di Santa Maria Novella, in collaborazione con Florence Dance Festival, due culture antiche – quella indiana e quella maliana – saranno restituite attraverso due grandi maestri delle percussioni: Trilok Gurtu e Aly Keita. Prezzo del biglietto: intero 16,50 euro (biglietto acquistabile sul sito ufficiale di TicketOne).

Concerti nei musei del Bargello

Questo fine settimana prosegue anche “Teatro e musica per viaggiare nel tempo”. Un programma di eventi organizzato dai Musei del Bargello con il sostegno della Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura. Fino ad ottobre la Compagnia delle seggiole e l’Orchestra da Camera Fiorentina si esibiranno in una serie di pièces e concerti accessibili gratuitamente ai visitatori. Tra gli eventi di questo weekend a Firenze si ricorda l’appuntamento di sabato 20 luglio: al Museo delle Cappelle Medicee l’Ensemble Prismatico diretto da Fabrizio Bartolucci si esibirà nel concerto “Musica polifonica sacra per quintetto vocale”.

Sia sabato che domenica il Museo di Palazzo Davanzati farà da quinta naturale a “La mandragola” di Niccolò Machiavelli nel riadattamento della Compagnia delle Seggiole con la regia di Claudio Spaggiari, spettacolo che tornerà nei suggestivi spazi del museo dopo oltre vent’anni dalla prima messinscena. Il 20 il museo sarà aperto dalle 13:15 alle 23 mentre il 21, giorno di chiusura ordinaria, sarà eccezionalmente aperto dalle 19:15 alle 23:00. Gli ingressi agli spettacoli e ai concerti sono gratuiti per i possessori del biglietto d’ingresso.

Mercatini a Firenze e dintorni (20-21 luglio)

Questo weekend a Firenze e dintorni ci sono anche alcuni mercatini. Si parte con Ars Manualis, la kermesse dedicata all’artigianato artistico in piazza Santa Maria Novella (sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle ore 10:00 alle 20:00). Si prosegue con La Fierucola del grano in piazza Santo Spirito, un evento legato alle produzioni locali a basso impatto ambientale (domenica 21, dalle 09:00 alle 19:00). Dalle ore 9:00 alle 20:00 di domenica, in piazza Mino da Fiesole (Fiesole), torna infine l’appuntamento con Sapori & Colori, la mostra mercato dedicata al collezionismo, artigianato e non solo.

Eventi nei dintorni di Firenze: Mercantia a Certaldo (sabato 20 e domenica 21 luglio)

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze ricordiamo poi la tradizionale Mercantia di Certaldo. Un festival dedicato al teatro di strada e realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze. Fino al 21 luglio, 40 compagnie teatrali e oltre 100 artisti saranno pronti a dare vita a spettacoli di danza, musica, strutture aeree, circensi, installazioni e artigianato dislocati in strade, vicoli, piazze, antichi palazzi, dimore storiche e spazi vissuti durante il resto dell’anno nella loro dimensione quotidiana, dai locali del Palazzo Pretorio fino ai sotterranei del museo di Arte Sacra. Qui è disponibile e scaricabile il programma di tutte le iniziative in formato PDF.

Flood Festival, fine settimana sul lago

Sabato 20 e domenica 21 luglio a far da padroni sul Lago di Bilancino saranno concerti, spettacoli teatrali, dj-set e un’invitante area dedicata al buon cibo grazie al “Flood Festival”. Una rassegna originale allestita nell’area dell’Andolaccio a Barberino di Mugello: ad impatto sostenibile, in grado di dare protagonismo a realtà locali e ad artisti di fama nazionale. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco per Barberino.

Un grande classico: la festa della birra ai Renai

Per chi ama la birra, la musica e il divertimento c’è il Renai Beer Festival. Sia sabato 20 che domenica 21 luglio, al parco del Renai a Signa, si troveranno street food, aree dedicate alle birre artigianali, giochi per bambini, luna park e mercatini. Ci sarà anche la musica, grazie alla presenza di gruppi emergenti e cover band. L’ingresso è gratuito e si potrà accedere dalle ore 18:00. Tutti i dettagli qui.

Guida alle sagre nei dintorni fiorentini (20 e 21)

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze di sabato 20 e domenica 21 luglio ci sono anche alcune sagre, ecco la guida alle migliori:

Borgo di Pietramala , Firenzuola | sagra del tortello (sabato 20; ore 19:30 apertura stand gastronomici).

, Firenzuola | (sabato 20; ore 19:30 apertura stand gastronomici). Luco di Mugello , Borgo San Lorenzo | sagra del cinghiale e del tortello (sabato 20 e domenica 21; gli stand gastronomici sono aperti la sera a cena dalle ore 19:00 e la domenica anche a pranzo dalle ore 12:00).

, Borgo San Lorenzo | (sabato 20 e domenica 21; gli stand gastronomici sono aperti la sera a cena dalle ore 19:00 e la domenica anche a pranzo dalle ore 12:00). Massarella , Fucecchio | sagra della zuppa (sabato 20 e domenica 21; aperta la sera a cena).

, Fucecchio | (sabato 20 e domenica 21; aperta la sera a cena). Fiano , Certaldo | sagra del pollo fritto (sabato 20 e domenica 21; entrambe le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:00).

, Certaldo | (sabato 20 e domenica 21; entrambe le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:00). Empoli | festa del pesce in padella (sabato 20 e domenica 21; tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:30).

| (sabato 20 e domenica 21; tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:30). Cerreto Guidi | sagra del papero e del cinghiale (sabato 20 e domenica 21; entrambe le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:30).

| (sabato 20 e domenica 21; entrambe le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:30). Marcoiano , Scarperia e San Piero | festa popolare (sabato 20 e domenica 21; tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:00).

, Scarperia e San Piero | (sabato 20 e domenica 21; tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle ore 19:00). Sant’Amato, Vinci | Sant’Amato a tavola (sabato 20 e domenica 21; aperta sempre la sera a cena).