Come fare l’abbonamento con Autolinee Toscane: mensile, annuale e Pegaso

Dal 1° novembre 2021 con l’arrivo di Autolinee Toscane, per l’abbonamento mensile sarà necessario registrarsi online sul sito www.at-bus.it e per viaggiare a bordo degli autobus urbani e dei pullman extraurbani basterà il codice fiscale, a Firenze come nel resto della regione. Da questa data tutto il trasporto pubblico locale su gomma della regione passa a un unico nuovo gestore, che fa capo ai francesi di Ratp, e scompaiono i tanti marchi delle società locali, come ad esempio Ataf. Vediamo allora come fare e come funzionano i nuovi abbonamenti ordinari, per studenti, lavoratori e Pegaso treno-bus.

Cosa cambia dal 1° novembre: i vecchi abbonamenti trimestrali e annuali restano validi (Carta Unica)

Dopo il 31 ottobre 2021 i vecchi titoli di viaggio non saranno più validi, compresi quelli Ataf, e i nuovi biglietti saranno messi in vendita solo dal 1° novembre 2021 (qui spieghiamo dove comprarli). Fanno eccezione gli abbonamenti con scadenza successiva al 1° novembre 2021: quelli trimestrali e annuali potranno essere usati sui mezzi di Autolinee Toscane fino al loro ultimo giorno di validità, compresa la Carta Unica a Firenze.

In questi casi, per viaggiare a bordo bisognerà portare con sé la tessera dell’abbonamento e la card del codice fiscale. Dopo la scadenza per rinnovare l’abbonamento bisognerà collegarsi al sito www.at-bus.it e registrarsi. Per i vecchi biglietti e carnet da 10 corse è possibile chiedere il rimborso fino al 31 gennaio 2021, qui illustriamo come fare per quelli emessi da Ataf a Firenze.

Come fare l’abbonamento per il bus con Autolinee Toscane sul sito www.at-bus.it

Per acquistare gli abbonamenti ai bus di Autolinee Toscane, la prima volta è necessario registrarsi sul sito www.at-bus.it, con mail e password, inserendo i propri dati anagrafici e i file con la copia della carta di identità e della tessera sanitaria, oltre a eventuali informazioni per le tariffe agevolate per studenti o Isee.

È possibile comprare l’abbonamento di Autolinee Toscane, di novembre 2021 e dei mesi successivi, direttamente online sul sito www.at-bus.it, sull’app per cellulari Android e Apple Tabnet, in tutte le 35 biglietterie ufficiali e anche nelle rivendite autorizzate. Il nuovo abbonamento sarà “virtuale”: una volta acquistato, per viaggiare basterà portare a bordo dei bus la tessera sanitaria, da mostrare in caso di controlli.

Quanto costano gli abbonamenti di Autolinee Toscane e come fare per i figli minorenni

Per la registrazione è necessario pagare 5 euro una tantum: la registrazione varrà 11 anni. A differenza di quanto successo finora, la tessera personale non è più fisica, quindi non bisogna rinnovarla ogni 3 anni al costo di 6 euro e non ci sono più costi di emissione in caso di smarrimento.

Le tariffe mensili, trimestrali e annuali restano le stesse. Questi prezzi per i comuni capoluogo, Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena:

mensile ordinario 35 euro

mensile ordinario ISEE 28 euro

trimestrale ordinario 94,50 euro

trimestrale ordinario ISEE 76 euro

annuale ordinario 310 euro

annuale ordinario ISEE 260 euro

annuale studenti 252 euro

annuale studenti ISEE 200 euro

mensile Unico Metropolitano Firenze 50 euro

mensile Unico Metropolitano Firenze Isee 41 euro

Le tariffe degli abbonamenti per tutte le altre città si trovano sul sito di Autolinee Toscane.

Come funziona l’abbonamento Pegaso, con Autolinee Toscane

Rimane la possibilità di stipulare abbonamenti integrati Pegaso, per viaggiare sui treni regionali di Trenitalia e sul trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane. Anche in questo caso bisognerà registrarsi sul sito www.at-bus.it, creare il proprio profilo, per poi acquistare l’abbonamento Pegaso. Per salire a bordo dei treni servirà la ricevuta cartacea o digitale dell’acquisto. Sul bus è necessaria solo la tessera sanitaria.

Per comprare l’abbonamento studenti per il proprio figlio, il genitore deve registrarsi sul sito e una volta creato il profilo selezionare la voce “Aggiungi minore”. A quel punto sarà necessario caricare un documento di identità del minorenne, la sua tessera sanitaria e la dichiarazione di parentela.

Come fare l’abbonamento senza collegamento internet?

L’abbonamento si compra anche in tabaccheria ed edicola, ma la registrazione è solo online. Per chi ha bisogno di assistenza di persona, è possibile andare nelle 35 biglietterie ufficiali degli attuali gestori dove sono presenti operatori e un desk dedicato di Autolinee Toscane. Qui i passeggeri possono chiedere informazioni, essere guidati nella registrazione e acquistare un abbonamento.