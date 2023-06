Allerta meteo arancione oggi a Firenze: il Comune chiude i parchi

- Pubblicità -

Le previsioni segnalano la possibilità di temporali molto forti, con grandi quantità di pioggia: dalle ore 12 di oggi, 30 giugno 2023, scatta l’allerta meteo arancione e il Comune di Firenze ha deciso di tenere chiusi parchi e giardini pubblici. Da mezzogiorno la fermata “Cascine” della linea 1 della tramvia inoltre sarà soppressa, sempre a causa del maltempo che interesserà tutta la Toscana.

Le previsioni e fino a quando dura l’allerta meteo arancione a Firenze

Una giornata difficile. Già dalle ore 6 è scattata una prima allerta meteo, di colore giallo, che sarà innalzata ad arancione da mezzogiorno: riguarda i comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Le previsioni meteo segnalano pioggia, possibili temporali violenti, con rischio idraulico sul cosiddetto “reticolo minore”, ossia i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle.

- Pubblicità -

Secondo il Lamma, i fenomeni, di difficile localizzazione, diverranno più frequenti nella seconda parte della giornata. Possibili forti colpi di vento e grandinate. L’allerta meteo arancione a Firenze finirà alle ore 8.00 di sabato 1° luglio, sempre che non ci siano aggiornamenti da parte del Centro funzionale della Regione. L’allerta meteo arancione tra le 12 di oggi e le 8.00 di sabato riguarda tutta la Toscana. Sabato è previsto un miglioramento, ma nel pomeriggio persisterà instabilità atmosferica nelle zone interne della regione.

Giardini chiusi e fermata della tramvia soppressa

A seguito della previsioni meteo e dell’allerta arancione per maltempo, è arrivata un’ordinanza del Comune di Firenze che ha disposto dalle ore 12 di oggi, 30 giugno, alle 8.00 di sabato la chiusura di tutti i parchi e i giardini pubblici recintati, con il divieto di fare attività all’aperto nelle aree verdi (anche quelle che non sono delimitate e ad accesso libero). Lo stesso provvedimento ordina “ai gestori delle attività economiche presenti all’interno di giardini/parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza“. Negli stessi orari sarà sospesa la fermata “Cascine” della linea 1 della tramvia: i convogli quindi non si fermeranno nel parco pubblico, ma a “Paolo Uccello” e a “Porta al Prato Leopolda”. Qui i consigli su cosa fare in caso di allerta meteo arancione.