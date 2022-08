Allerta meteo a Firenze: la conta dei danni del nubifragio

- ADV -

Dopo il temporale di Ferragosto, si contano i danni della nuova ondata di maltempo tra alberi caduti e guasti alla rete elettrica: un nubifragio si è abbattuto su Firenze accompagnato da forti raffiche di vento nella mattinata di oggi, giovedì 18 agosto, giornata caratterizzata da un’allerta meteo per tutta la Toscana. La Regione ha infatti dichiarato il codice giallo fino alle ore 20 di venerdì: il rischio è di temporali intensi, che si potranno verificare a più riprese fino alla serata di oggi.

Danni, guasti alla rete elettrica, tramvia interrotta per il nubifragio a Firenze: maltempo e tromba d’aria

Alberi abbattuti, rami caduti sulle auto e su alcune persone, tetti scoperchiati, numerose finestre mandate in frantumi, problemi sulle strade per i detriti, blackout a macchia di leopardo. Sono questi i danni segnalati al momento dalla sala operativa della Protezione Civile della Metrocittà Firenze a seguito del nubifragio di oggi. Il temporale, concentrato in un lasso di tempo molto limitato, è stato accompagnato da violente raffiche di vento, che hanno raggiunto i 111 chilometri orari, secondo quanto registrato dalla stazione meteorologica di Casa Sartori (Montespertoli).

Evacuato un condominio nella zona dell‘Isolotto vecchio, in via delle Acacie, dove un albero molto alto ha ceduto e si è appoggiato sul palazzo alto 4 piani. L’allerta meteo su Firenze non cessa: nonostante una tregua, le previsioni indicano la possibilità di nuovi fenomeni violenti e localizzati tra il tardo pomeriggio e la notte.

Allerta meteo con codice giallo a Firenze: cosa significa

L’allerta meteo su Firenze e sulla Toscana è stata prorogata fino alle ore 20 del 19 agosto per temporali forti e rischio idrogeologico: il codice è giallo. Questo vuol dire che c’è da monitorare la situazione. Giallo significa in questo caso ‘vigilanza’ ed è in realtà un codice non altissimo, visto che precede arancione e rosso. Tuttavia le nubi su Firenze avanzano e l’instabilità climatica potrebbe portare ad un innalzamento del grado di allerta. Intanto il Lamma, che si occupa delle previsioni meteo in Toscana, segnala sia per oggi che per domani probabili temporali. Un agosto completamente diverso dal luglio che si era contraddistinto dal forte caldo. A luglio temperature bollenti, ad agosto nubifragio e allerta meteo a Firenze: l’evidenza che qualcosa nel clima non va.

Il nubifragio di Ferragosto a Firenze

Fin qui le problematiche relative al presente e all’allerta meteo su Firenze. In queste ore però si fa anche la conta dei danni per il nubifragio che ha colpito Firenze, estendendosi poi a Bagno a Ripoli (in particolare Antella e Grassina), nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Come ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini i danni sono ingenti a immobili, mezzi, strade e scuole. È un primo bilancio: la Regione ha avviato le procedure per la dichiarazione dello stato di emergenza (e subito aveva attivato anche la colonna mobile della protezione civile). Circa dieci famiglie sono state evacuate. Il rischio è che fenomeni analoghi possano ripetersi nelle prossime ore.