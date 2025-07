Fino a quando dura l’allerta meteo per temporali in Toscana

- Pubblicità -

Pioggia, temporali con possibili violenti colpi di vento e forti grandinate: la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per tutta la Toscana nella giornata di oggi, lunedì 28 luglio 2025. In particolare vengono segnalati rischi, oltre che a causa dei temporali, anche per il reticolo minore, ossia i fiumi e i torrenti più piccoli. Il maltempo è legato a una perturbazione in transito sul Centro Italia.

Allerta meteo per temporali in Toscana il 28 luglio

Il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è valido in tutta la Toscana fino alle ore 20 del 28 luglio. Le precipitazioni, dicono le previsioni meteo del Lamma su cui si basa l’emissione dell’allerta meteo, dopo essersi concentrate sulla costa settentrionale e sulle zone nord occidentali nel primo mattino, sono in estensione a tutta la Toscana.

Nel pomeriggio di oggi resterà la possibilità di temporali, anche forti, in particolare sul sud della regione. È prevista un’attenuazione delle piogge in serata, quando tuttavia potrebbero concentrarsi locali rovesci sulle zone appenniniche orientali. Per effetto della perturbazione le temperature sono in calo e non supereranno i 25 gradi, a Firenze come nelle altre zone. Sul sito della Regione Toscana si trovano le indicazioni sui buoni comportamenti da tenere in caso di allerta meteo con codice giallo.

Attenzione per chi è in mare

Le precipitazioni più intense e frequenti sono attese sulle zone costiere centro settentrionali, sul nord ovest e sui settori appenninici. In particolare per i diportisti viene raccomandata la massima attenzione “per i possibili violenti colpi di vento attesi sul mar Ligure e sul Tirreno settentrionale“, spiegano gli esperti del Lamma.

Continua quindi questa estate “ballerina” dal punto di vista meteo e per ora proseguirà la tregua del caldo. Per la giornata di martedì 29 luglio è previsto un miglioramento, con qualche nuvola sui rilievi ma senza piogge da segnalare. Tempo sereno o poco nuvoloso anche mercoledì e giovedì, ma con la possibilità di piogge e temporali estivi nel pomeriggio sull’Appennino. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori più bassi delle medie del periodo.