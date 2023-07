Allerta meteo per temporali (e bollino rosso per il caldo a Firenze)

Gli esperti mettono in guardia: in tutta la Toscana saranno possibili improvvisi temporali, che potrebbero essere anche intensi. Intanto continuerà il disagio da caldo, con alti tassi di umidità

Le due facce dell’estate in Toscana: da una parte il caldo da bollino rosso a Firenze, dall’altra l‘allerta meteo gialla in tutta la regione, nella giornata di martedì 25 luglio 2023, per temporali, vento e mareggiate. A dirlo le previsioni per le prossime ore.

Allerta meteo gialla in tutta la Toscana (e a Firenze) martedì 25 luglio 2023: le previsioni

Durante la giornata di martedì una perturbazione transiterà sulla nostra regione. Per questo la sala operativa della Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo con codice giallo dalla mezzanotte alle ore 14 di martedì 25 luglio per forti ma isolati temporali, cui potranno associarsi grandinate e colpi di vento, anche a Firenze.

Le previsioni meteo però indicano un elevato grado di incertezza: difficile indicare con esattezza dove e quando si potranno scatenare temporali, che potrebbero risultare anche intensi. Il rischio idrogeologico interessa in particolare i corsi d’acqua minori. Per quanto riguarda il vento, le aree più colpite saranno quelle costiere centrali, i rilievi appenninici e i versanti emiliano-romagnoli. Sulla costa sono previste mareggiate, a causa del forte vento di libeccio, nella parte centro-nord e sull’Arcipelago toscano.

Bollino rosso per il caldo a Firenze fino a martedì

Nonostante i possibili temporali, il caldo non allenterà la morsa sulla Toscana e in particolare su Firenze, almeno per ora: secondo le previsioni del Lamma martedì 25 luglio è previsto un aumento delle temperature minime, mentre le massime saranno in calo attestandosi comunque intorno ai 32-35 gradi. Gli alti tassi di umidità causeranno disagio per l’afa. Intanto il ministero della Salute ha prorogato fino al 25 luglio il bollino rosso per le ondate di calore a Firenze, con una temperatura percepita che dopo i 39 gradi di lunedì si attesterà sui 37 gradi martedì. Il giorno seguente l’allerta per il caldo a Firenze scenderà al codice giallo, con 33 gradi previsti alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 35 gradi.