Allerta per temporali in Toscana: inizio settembre instabile

Rischio di piogge forti e grandinate in particolare sulla costa. Temporanea pausa dal caldo e per giovedì sono in vista altri temporali

Allerta gialla per temporali in Toscana, in particolare lungo la costa da Livorno in giù, fino alla tarda serata di oggi, 2 settembre 2024. È quella emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale, che ha prorogato il codice giallo per precipitazioni che potrebbero essere anche forti, associate a colpi di vento e grandinate. Il caldo darà una breve tregua, ma le temperature torneranno presto a risalire. In vista altre piogge forse nella giornata di giovedì.

Allerta meteo per temporali in Toscana il 2 settembre

L’instabilità è provocata dall’arrivo di aria più fresca in quota. Le zone della Toscana interessate dall’allerta meteo gialla per temporale sono i comuni della provincia di Livorno (comprese le isole), di Pisa e la costa grossetana. Lo scenario, viene chiarito dalla sala operativa, è caratterizzato da un’elevata incertezza per quanto riguarda le previsioni meteo e perciò “si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento”. Sul sito della Regione si trovano le norme di comportamento consigliate.

Una pausa temporanea dal caldo

In compenso questi temporali abbasseranno sensibilmente le temperature sulla Toscana, facendo cessare temporaneamente l’allerta per il caldo eccessivo. I valori massimi caleranno fino a 30-33 gradi nelle zone interne, ma la sensazione di afa potrebbe essere acuita dall’umidità. La situazione meteo in Toscana sarà caratterizzata dall’instabilità anche martedì 3 settembre, quando durante il pomeriggio non sono esclusi temporali sulle zone interne della regione, mentre sulla costa è probabile che il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Le massime però torneranno ad aumentare, con picchi fino a 35 gradi. Al momento il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute non segnala allerte per il caldo a Firenze (bollino verde). In città le temperature massime percepite si attesteranno oggi sui 32 gradi, martedì e mercoledì intorno ai 34-33 gradi.

In arrivo altri temporali in Toscana?

Dopo un mercoledì soleggiato, nuove piogge e temporali potrebbero affacciarsi sulla Toscana nella giornata di giovedì 5 settembre, dicono le previsioni del Lamma, ma anche in questo caso lo scenario è ancora incerto e andrà confermato nei prossimi giorni.