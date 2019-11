Temporali forti e piogge intese. Per la giornata di oggi, venerdì 8 novembre 2019, a Firenze è scattata l’allerta meteo con codice giallo: le previsioni del Lamma indicano per questo inizio di weekend precipitazioni molto intese, che in zone circoscritte porteranno anche grandi quantità di pioggia in un lasso di tempo piuttosto ridotto. Prevista la possibilità di grandinate e colpi di vento. Un primo miglioramento è atteso dalla nottata.

Cosa prevede l’allerta meteo di oggi a Firenze

Il codice giallo, emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) segnala il rischio di allagamenti e di esondazioni per il cosiddetto “reticolo minore”, ossia i corsi d’acqua più piccoli che con le forti piogge si potrebbero rigonfiare in breve tempo. Sorvegliati in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

L’allerta meteo di oggi, che continuerà fino alla mezzanotte di sabato 9 novembre, interessa gran parte dell’area metropolitana di Firenze, in dettaglio Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Sul sito della Regione Toscana le norme di comportamento da seguire in caso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico.

Le previsioni del Lamma per il weekend

Per oggi, venerdì 8 novembre, gli esperti del Lamma prevedono quindi cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Le temperature si abbasseranno in serata.

Sabato 9 novembre a Firenze rimarranno le nuvole, ma con possibilità più bassa di piogge e temperature minime in calo (9 gradi), mentre le massime saranno stazionarie (16 gradi). Al momento il Lamma prevede cielo nuvoloso anche domenica 10 novembre, ma senza piogge.

