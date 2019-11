Mercatini e fiere a Firenze questo weekend (9-10 novembre)

Dal centro fino al Valdarno. Artigianato, cibo, antiquariato, ma anche tanti mattoncini colorati e tutto per gli appassionati dei tatuaggi: questo weekend (9-10 novembre) l’offerta di fiere e mercatini a Firenze e dintorni è piuttosto varia, per un fine settimana all’insegna dello shopping. Vediamo gli appuntamenti principali.

Mercatini del weekend in piazza dei Ciompi, nel centro di Firenze (9 novembre)

Come ogni secondo fine settimana del mese, il 10 novembre in piazza dei Ciompi torna “Creative Factory”, il self made market di Firenze che vuole promuovere la creatività e le imprese giovanili dando spazio a 30 artigiani 2.0 provenienti da tutta Italia grazie a un mercatino incentrato sul fatto a mano e organizzato dall’associazione Heyart. Oltre agli stand presenti da mattina a sera, questo weekend sono previsti anche un laboratorio di uncinetto (ore 11.00) e un workshop di riuso riservato ai bambini (ore 15.30). Per info e prenotazioni: info.heyart@gmail.com. Ingresso gratuito.

Fiere a Firenze e dintorni: tatuaggi, Lego o cibo?

Due le grandi fiere che si svolgono questo weekend in città a Firenze, che riguardano due diversi tipi di appassionati: al Tuscany hall sabato 9 e domenica 10 novembre la mostra mercato di Lego “Bricks in Florence” con imponenti realizzazioni e un’area gioco dotata di un quintale e mezzo di mattoncini colorati, mentre alla Fortezza da Basso torna la Florence Tattoo convention con tatuatori di fama mondiale, musica e incontri da venerdì a domenica. L’ingresso a entrambe le fiere è a pagamento, più informazioni nella nostra guida agli eventi di questo weekend a Firenze.

Nel Valdarno invece spazio alle eccellenze della tavola, con eventi, show cooking, mercatini nel centro di Figline, per la 21esima edizione di Autumnia, fiera a ingresso gratuito e in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

Svuota cantine a Firenze? No, svuota la cameretta e la loggetta

Concluso il calendario degli Svuota cantine nelle piazze dei quartieri di Firenze, gli appuntamenti con i mercatini di seconda mano continuano in vari angoli della città. Sabato 9 novembre subito fuori porta San Frediano, sotto la tettoia del giardino dell’ex Gazometro, va in scena il mercatino dello scambio libero “Svuota la cameretta” dove mamma e papà possono barattare vestiti per bambini, giochi di seconda mano e articoli per la prima infanzia. Orario 10.00 – 13.00, per info e iscrizioni 3476556924.

Domenica 10 novembre, dalle 9.00 alle 18.00 il circolo Arci La Loggetta di via Aretina organizza “Svuota la Loggetta”, un mercatino dell’usato e del vintage a cui i comuni cittadini possono partecipare facendo richiesta alla Casa del popolo.

Uscendo fuori Firenze e arrivando fino in Mugello, a San Piero a Sieve come ogni seconda domenica del mese, il 10 novembre si svolge lo “Svuota cantine” a cui si affiancano espositori provenienti da tutta la regione per un mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato. Appuntamento in via Provinciale, da mattina a sera.

Mercatini nei dintorni di Firenze: fiera a Fiesole (weekend 10 novembre)

Sulle colline che guardano Firenze torna il mercatino in piazza Mino, la piazza centrale di Fiesole. L’Unione degli artigiani italiani e delle piccole e medie imprese della provincia di Firenze organizza una fiera con una ventina di banchi tra cui curiosare. Gli espositori offrono prodotti alimentari d’eccellenza, dalle diverse regioni italiane, abbigliamento, accessori, cappelli e molto altro. Orario 8.00 – 20.00.

Festa Tartufo Scandicci, con mercatino e negozi aperti

Chi ama invece il cibo può dirigersi verso Scandicci, alle porte di Firenze, dove da venerdì 8 a domenica 10 novembre si svolge la festa del tartufo e dei sapori d’Italia: non solo un mercatino di prodotti alimentari d’eccellenza, ma anche negozi aperti, show cooking e laboratorio creativo. L’appuntamento si svolge in piazza Togliatti, 5 minuti a piedi dalla fermata “Resistenza” della linea 1 della tramvia. Programma completo disponibile nell’evento Facebook.