Modulo di autocertificazione per il coprifuoco (pdf): la nuova versione

Spostamenti di sera solo per validi motivi: alcune Regioni decidono il coprifuoco e torna l'autocertificazione in pdf per motivare le uscite da casa. Il modulo è uguale in tutta Italia

Come nel lockdown. Arriva una nuova autocertificazione che dovrà essere compilata per gli spostamenti durante il coprifuoco disposto in questo mese di ottobre da alcune Regioni italiane, quelle più interessate all’ondata di Covid: il modulo in formato pdf editabile è stato messo a punto dal Ministero dell’Interno ed è uguale in tutta Italia.

Si tratta di un’autocertificazione del tutto simile al modello utilizzato durante la chiusura totale per il coronavirus, ma stavolta è necessaria solo per giustificare gli spostamenti notturni (e non per viaggiare anche durante il giorno o tra regioni vicine come succedeva in primavera).

Nuova autocertificazione Covid: quali sono gli spostamenti consentiti durante il coprifuoco

In questi ultimi giorni di ottobre Lombardia, Lazio e Campania hanno stabilito il “coprifuoco” regionale durante le fasce orarie serali, vietando gli spostamenti non necessari in particolari fasce orarie. Anche altre Regioni sono intenzionate a prendere decisioni analoghe, mentre in Toscana si pensa a “zone rosse” locali e non a una misura di carattere regionale.

Lì dove è stato disposto il coprifuoco Covid, ci si potrà spostare durante le ore “vietate” solo per comprovati motivi di lavoro o di salute, compilando il nuovo modulo di autocertificazione pdf, aggiornato al 22 ottobre 2020, che è lo stesso in tutta Italia per agevolare i cittadini e anche le forze dell’ordine chiamate a fare i controlli. Sul modello è quindi possibile barrare una delle seguenti voci, per giustificare l’uscita serale:

comprovate esigenze lavorative

motivi di salute

altri motivi ammessi dai provvedimenti specifici sull’emergenza coronavirus, nazionali e locali (in questi casi va indicata la motivazione dello spostamento)

Dove scaricare il modulo in pdf

Nel modulo, messo a disposizione sul sito ufficiale del Viminale in formato pdf editabile, vanno riportati i propri dati, la residenza, il domicilio, il documento di identità valido e il numero di telefono. Devono poi essere specificati il luogo di partenza e la destinazione.