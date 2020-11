La lista delle zone rosse e arancioni in Italia: mappa aggiornata

È una mappa in tre colori quella dell’Italia con le regioni divise in tre diverse aree di rischio: ecco la lista delle zone rosse, la lista delle zone arancioni e quella delle zone gialle come risultano dalla bozza del Dpcm 3 novembre 2020.

Dpcm 3 novembre, le misure in tutta Italia (zona gialla)

Alcune nuove misure restrittive saranno valide per tutta Italia, a prescindere dal fatto che le regioni siano inserite nella lista delle zone rosse o zone arancioni. In particolare, il nuovo Dpcm 3 novembre prevede, per tutta l’Italia e per le cosiddette zone gialle (inizialmente chiamate “zone verdi”):

Coprifuoco alle ore 22, con il divieto di circolazione salvo che per motivi di lavoro, salute o assoluta necessità.

Capienza del trasporto pubblico ridotta a un massimo del 50% dei posti disponibili.

Torna l’autocertificazione obbligatoria per ogni spostamento.

Resta la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. Prosegue invece la vendita di cibo da asporto.

Chiusura di musei e mostre.

Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, dunque anche sabato e domenica.

Chiusura di slot machine e videogiochi, anche nei bar.

Scuola: 100% di didattica a distanza alle superiori, tranne le attività di laboratorio. Scuole dell’infanzia, elementari e medie restano invece in presenza. Per i bambini a partire dai 6 anni di età diventa obbligatorio l’uso della mascherina anche durante le lezioni.

Sospensione di tutti i concorsi pubblici e privati in presenza.

Cosa chiude nelle zone arancioni

Nelle regioni che verranno inserite nella lista delle zone arancioni, quelle cioè nello scenario di rischio intermedio, ci saranno alcune restrizioni aggiuntive: ecco cosa chiude e quali sono i divieti.

Chiusura di ristoranti, bar e tutte le attività di ristorazione tranne mense e catering. Resta consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio.

e tutte le attività di ristorazione tranne mense e catering. Resta consentita soltanto la ristorazione con consegna a domicilio. Vietati gli spostamenti in altre regioni . Uniche eccezioni i motivi di lavoro, salute o urgenza. Sarà possibile però rientrare al proprio domicilio se si trova in un’altra regione.

. Uniche eccezioni i motivi di lavoro, salute o urgenza. Sarà possibile però rientrare al proprio domicilio se si trova in un’altra regione. Vietati anche gli spostamenti negli altri comuni, con le stesse eccezioni. Consentiti gli spostamenti giustificati dal dover svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.

La lista delle zone arancioni includere le seguenti regioni: Puglia e Sicilia.

Cosa chiude nelle zone rosse

Nelle regioni che saranno incluse nella lista delle zone rosse le restrizioni saranno ancora più severe: ecco cosa chiude e quali sono i divieti.

Chiusura di tutti i negozi tranne alimentari, farmacie, edicole e tabacchi. Chiusura di bar, ristoranti e attività di ristorazione consentita solo da asporto e a domicilio fino alle ore 22.

Vietati gli spostamenti da e verso altre regioni e altri comuni, salvo motivi di lavoro o urgenza.

Scuola in presenza solo fino alla prima media. Didattica a distanza al 100% dalla seconda media in poi.

Passeggiate e attività motorie consentite solo nei pressi della propria abitazione. Corsa e attività sportiva saranno permesse ma solo all’aperto e in forma individuale, senza mascherina. Sospese tutte le altre attività sportive.

Dal 6 novembre, per almeno 15 giorni, sono considerate “zona rossa” 4 regioni d’Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria.

Lista delle zone rosse

Valle d’Aosta

Piemonte

Lombardia

Calabria

Lista delle zone arancioni

Puglia

Sicilia

Lista delle zone gialle

Tutte le altre regioni italiane sono considerate zona gialla:

Friuli Venezia Giulia

Veneto

province autonome di Trento e Bolzano

Emilia Romagna

Liguria

Toscana

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Sardegna