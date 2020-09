Ballottaggio a Cascina e Arezzo: il fac-simile della scheda per le comunali

Chiusi i giochi per il ballottaggio delle elezioni comunali 2020, che in Toscana riguarda due città, Arezzo e Cascina (in provincia di Pisa): dopo la scadenza del termine per comunicare l’eventuale apparentamento con altre liste, sono stati pubblicati i fac-simile della scheda elettorale con i nomi dei candidati sindaco e i simboli delle forze che li sostengono.

In Toscana su 8 Comuni in cui si votava, in 6 è stato scelto il sindaco al primo turno. Non c’è stato invece bisogno del ballottaggio per le elezioni regionali, perché il nuovo governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha superato la soglia limite del 40% dei voti.

Quando si vota per il ballottaggio a Cascina e Arezzo

Come nel resto d’Italia (eccezion fatta per Sicilia e Sardegna), si va al ballottaggio per le elezioni comunali domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, quando si vota per scegliere il sindaco nei Comuni con più di 15.000 abitanti in cui durante il primo turno nessuno dei candidati ha superato il 50% dei voti.

Gli orari delle votazioni sono gli stessi del primo turno (domenica dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00) e può votare al ballottaggio anche chi non è andato alle urne due settimane fa. Esclusi invece i ragazzi che in questi 14 giorni abbiano compiuto 18 anni. E’ necessario portare la tessera elettorale e un documento di identità valido.

Come si vota al secondo turno delle elezioni comunali

Sulla scheda elettorale, come si vede dai fac-simile, sono riportati due rettangoli con i nomi dei due nomi in lizza per la fascia tricolore di primo cittadino e sotto ci sono i simboli delle liste che sostengono quella candidatura: al ballottaggio non si votano i consiglieri comunali (già scelti al primo turno), ma solo il candidato sindaco. Come si vota quindi per il ballottaggio a Cascina e ad Arezzo? Basta tracciare un segno sul nome del candidato sindaco.

Candidati, apparentamenti e fac-simile della scheda per il ballottaggio a Cascina

Il 27 settembre è scaduto il termine ultimo per comunicare l’eventuale apparentamento delle liste per il ballottaggio 2020 delle elezioni comunali: a Cascina il candidato del centrosinistra Michelangelo Betti è sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica legata ai pentastellati Lavoro Sviluppo Ambiente (che al primo turno avevano presentato Fabio Poli) e dalle due liste che correvano con Cristiano Masi; Leonardo Cosentini del centrodestra rimane sempre sostenuto da 4 liste, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica. Ecco il fac-simle della scheda del ballottaggio pubblicato sul sito del Comune di Cascina, nella sezione dedicata alle elezioni.

Elezioni ad Arezzo: fac-simile della scheda del ballottaggio 2020

Ad Arezzo invece non c’è stato alcun apparentamento per il ballottaggio delle comunali del 4 e 5 ottobre 2020, i candidati sono Luciano Ralli per il centrosinistra (Pd e 4 liste civiche) e il sindaco uscente Alessandro Ghinelli per il centrodestra (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due liste civiche): ecco il fac-simile della scheda elettorale pubblicato sul sito della Prefettura di Arezzo.

Sulla piattaforma online “Eligendo” del Ministero dell’Interno sono disponibili i risultati del primo turno ad Arezzo e Cascina e sempre qui saranno disponibili in tempo reale i dati dello spoglio del ballottaggio, che inizierà lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 15.00, subito dopo la chiusura delle urne.