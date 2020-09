Da Bolzano a Reggio Calabra, da Lecco a Matera, da Arezzo a Cascina, in Italia sono tanti i Comuni dove il sindaco non è stato eletto al primo turno delle comunali 2020 e quindi si va al ballottaggio con una nuova doppia data di elezioni: ma quando si vota, dopo quanti giorni viene fatto il secondo turno, quali sono i Comuni dove si torna alle urne e come funziona la votazione? Ecco le risposte ai dubbi più comuni.

Perché si va al ballottaggio

Per quanto riguarda le elezioni comunali il ballottaggio è previsto nelle città con più di 15.000 abitanti in cui nessuno dei candidati sindaco è riuscito a raggiungere durante il primo turno delle amministrative il 50% più uno dei voti.

Perché si fa il ballottaggio? Il secondo turno per i sindaci è stato introdotto nell’ordinamento italiano dal 1993, in modo tale che il primo cittadino eletto sia effettivamente espressione della maggioranza degli elettori. Nel caso in cui siano presenti molti candidati può infatti succedere che chi ha ottenuto il numero maggiore di voti si fermi comunque a una bassa percentuale (ad esempio al 20%) e che rappresenti così solo una fetta molto limitata della popolazione (seguendo il nostro esempio un quinto di chi è andato a votare).

Il ballottaggio non è previsto soltanto alle comunali, ma anche alle regionali: è il caso della Toscana che nella sua legge elettorale contempla un secondo turno sul modello di quello dei sindaci, ma con una soglia limite del 40%. Quest’anno non è stato necessario il ballottaggio, perché il neo-governatore toscano è uscito vittorioso dopo le prime votazioni.

La data: quando si va al ballottaggio per le elezioni comunali 2020

La legge stabilisce che il ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco venga fissato 14 giorni dopo il primo turno, dando così la possibilità di una campagna elettorale “flash” dei candidati: nel caso delle elezioni comunali 2020 per il secondo turno si vota sempre in una doppia data, domenica 4 e lunedì 5 ottobre, con lo stesso orario (7.00 – 23.00 la domenica e 7.00 – 15.00 il lunedì).

Per quanto riguarda chi lavora ai seggi, il compenso degli scrutatori è lo stesso di una normale votazione per il primo turno delle comunali.

Come funziona: si votano anche i consiglieri? La scheda e come si vota

Se nessuno dei candidati in lizza per le comunali ha superato il 50% dei voti, due settimane dopo si sfidano al ballottaggio i 2 candidati sindaco che hanno ottenuto la maggiore percentuale di preferenze al primo turno: per il secondo turno la scheda è molto semplice, prevede due rettangoli con i rispettivi nomi dei candidati e sotto i simboli delle liste collegate e quando si vota basta tracciare un segno sul candidato prescelto.

Attenzione, al ballottaggio non si votano i consiglieri comunali, ma solo il candidato sindaco: per il Consiglio comunale i risultati definitivi delle urne sono quelli ottenuti durante il primo turno. Al ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste e i partiti dichiarati al primo turno, ma i candidati sindaco – entro 7 giorni dalla prima votazione (quindi entro il 28 settembre) hanno la possibilità di dichiarare l’apparentamento con altre liste, sempre che quest’ultime siano concordi sull’alleanza.

Chi può votare al secondo turno

Chi non ha votato al primo turno delle comunali può partecipare al voto durante il ballottaggio, basta presentarsi al seggio con la tessera elettorale (qui spieghiamo come fare in caso di smarrimento) e un documento di identità valido. È previsto il voto domiciliare nel caso non si possa lasciare l’abitazione per motivi di salute.

E i neo diciottenni? Secondo la normativa non sono ammessi alle votazioni i cittadini minorenni al momento del primo turno, ma che compiono 18 anni prima del ballottaggio.

Elezioni, i Comuni che vanno al ballottaggio nella doppia data di ottobre 2020

Dei 18 comuni capoluogo dove si votava per le comunali 2020, solo 5 hanno eletto il sindaco al primo turno: ecco l’elenco dei principali comuni italiani dove si va al ballottaggio

Andria

Arezzo

Bolzano

Cascina (Pisa)

Chieti

Crotone

Lecco

Matera

Aggiornamenti sul sito del Ministero dell’Interno.