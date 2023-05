Elezioni comunali 2023: risultati definitivi del ballottaggio in Toscana

- Pubblicità -

In Toscana sono andati al voto per il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 sei città e arrivano i risultati dello scrutinio per i tre capoluoghi, Massa, Pisa e Siena, a cui si aggiungono Campi Bisenzio (Firenze), Pescia (Pistoia) e Pietrasanta (Lucca). Il secondo turno finisce con un 4 a 2 per la coalizione di governo: 4 città vanno al centrodestra, una al Pd e l’ultima a un candidato appoggiato da Sinistra Italia e Movimento 5 stelle.

Affluenza definitiva in calo per il ballottaggio in Toscana

Il primo dato da segnalare è il calo dell’affluenza rispetto al primo turno. Durante il ballottaggio del 28 e 29 maggio 2023, nei 6 comuni della Toscana dove si è tornati al voto per scegliere il nuovo sindaco (o la nuova sindaca), l’affluenza in media è stata del 51,42%, ossia 6 punti percentuali in meno rispetto al primo turno.

La partecipazione è crollata a Campi Bisenzio, la città toscana che registra il dato dell’affluenza più basso (dove è andato al voto per il ballottaggio circa un terzo della popolazione), mentre a Pisa l’affluenza si è mantenuta pressoché stazionaria (56,34%). La percentuale più alta di votanti, in regione, è a Siena con il 56,95% dei cittadini che si è recato alle urne. Ecco com’è andata comune per comune:

I risultati definitivi del ballottaggio in Toscana: com’è andato a Pisa, Siena e Massa

Il ballottaggio fa pendere l’ago della bilancia a destra: tutte e tre le città più importanti della Toscana (Massa, Pisa e Siena), in bilico nel primo turno delle elezioni comunali 2023, negli scrutini vedono l’affermazione dei candidati sostenuti dal centrodestra. A Massa viene eletto il sindaco uscente Francesco Persiani. Conferma anche a Pisa: il primo cittadino Michele Conti (Lega) è avanti allo sfidante Paolo Martinelli (centrosinistra e Movimento 5 Stelle) di circa 5 punti percentuali. Centrodestra su anche a Siena con Nicoletta Fabio che stacca di circa il 5% Anna Ferretti del centrosinistra. È la prima sindaca donna della città del palio. Questi risultati dei ballottaggi in Toscana:

Massa – risultati definitivi del ballottaggio

Francesco Persiani (centrodestra) 54,36%

Enzo Romolo Ricci (centrosinistra) 45,64%

Michele Conti (centrodestra) 52,33%

Paolo Martinelli (centrosinistra) 47,67%

Nicoletta Fabio (centrodestra) 52,16%

Anna Ferretti (centrosinistra) 47,84%

Gli altri ballottaggi

Questi i risultati definitivi nelle altre città della Toscana interessate dal ballottaggio delle elezioni comunali 2023. A Campi Bisenzio il secondo turno vede l’affermazione del candidato di Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle Andrea Tagliaferri. A Pietrasanta (Lucca) viene confermato primo cittadino Alberto Giovannetti (Lega, Forza Italia, 55,94%), mentre a Pescia Riccardo Franchi (Pd) raccoglie il 52,29% dei voti (19 sezioni su 20). Ecco i dati:

Campi Bisenzio (Firenze)

Andrea Tagliaferri (Sinistra Italiana, M5S) eletto sindaco 57,32%

Leonardo Fabbri (Pd) 42,68%

Alberto Giovannetti (Lega, Forza Italia) eletto sindaco 55,94%

Lorenzo Borzonasca (Pd, Sinistra, M5S) 44,06%

Riccardo Franchi (Pd) eletto sindaco 52,43%

Vittoriano Brizzi (liste civiche) 47,57%



Qui l'esito del primo turno.