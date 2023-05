Risultati delle elezioni comunali 2023 in Toscana: ballottaggio in 6 città

- Pubblicità -

I risultati definitivi delle elezioni comunali 2023 in Toscana, da Pisa a Siena, da Massa ai 3 Comuni dove si votava a Firenze (Campi Bisenzio, Impruneta, Marradi) sono arrivati nel cuore della notte. Salta all’occhio un verdetto: dove il centrodestra ha corso separato, per la coalizione “di governo” non è andata bene. Ma per le sfide più importanti il verdetto finale è rinviato di due settimane. In tutte e sei le città sopra i 15.000 abitanti si andrà al secondo turno per scegliere il nuovo sindaco. Ballottaggio a Campi Bisenzio (Firenze) dove il derby è tutto tra formazioni di sinistra; a Pisa, per pochi voti, con il sindaco uscente della Lega in testa; a Siena per effetto anche del grande frazionamento politico (Pd in vantaggio al primo turno) e a Massa, dove rimane fuori della corsa il candidato di Fratelli d’Italia, che si era presentato all’esterno della coalizione di centrodestra. Ma vediamo nel dettaglio i risultati elettorali in Toscana per le amministrative del 14 e 15 maggio 2023.

L’affluenza alle urne per le elezioni comunali in Toscana

Anche in Toscana l’affluenza alle urne per le elezioni amministrative è in leggera diminuzione rispetto alla tornata di 5 anni fa, anche se il calo è meno marcato di quello registrato a livello nazionale. Tra domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 nella nostra regione ha votato il 58,14% degli elettori (l’1,5% in meno rispetto a cinque anni fa). L’affluenza più bassa si è registrata a Impruneta (Firenze) con il 50,50% dei votanti, mentre la più alta all’Isola di Capraia (Livorno), 73,76%, dove però il nuovo sindaco è stato deciso con lo scarto di un solo voto.

Dove si va al ballottaggio in Toscana: i risultati delle elezioni comunali 2023 a Pisa, Siena e Massa

Tra i risultati più clamorosi delle elezioni comunali in Toscana, c’è quello registrato alle porte di Firenze, a Campi Bisenzio, dove dal ballottaggio è stato escluso il candidato di Lega e Forza Italia Paolo Gondola: al secondo turno vanno Leonardo Fabbri (Pd al 30,3%) e l’altro esponente di sinistra, appoggiato anche dal Movimento 5 Stelle, Andrea Tagliaferri (al 21,3%). Qui i cittadini sono stati chiamati al voto dopo che l’ex sindaco

Pd Emiliano Fossi è diventato deputato (e ora è anche segretario regionale del Partito Democratico).

Ballottaggio per un soffio a Pisa, con il primo round delle elezioni comunali 2023 che in questa importante città toscana finora amministrata dal centrodestra vede il sindaco uscente Michele Conti (Lega) al 49,96% dei voti, mentre Paolo Martinelli del centrosinistra al 41,12. A Massa il centrodestra correva separato e l’esito delle urne manda al secondo turno l’ex sindaco Francesco Persiani (35,42%) e Romolo Enzo Ricci della coalizione formata da Pd, Sinistra, Verdi e liste civiche (29,95%). Fuori invece il candidato sostenuto da Fratelli d’Italia, Marco Guidi, al 19,99%.

Partita aperta per il ballottaggio a Siena dove si presentavano 8 contendenti per la fascia di primo cittadino. I risultati definitivi delle elezioni comunali in una delle città della Toscana da sempre in bilico pongono avanti Nicoletta Fabio (centrodestra, 30,51%) e Anna Ferretti (Pd e Sinistra 28,75%). A fare l’ago della bilancia in questa sfida tutta al femminile sarà forse il terzo arrivato, Fabio Pacciani, al 22,65%.

Secondo turno anche a Pietrasanta (Lucca) tra l’uscente Alberto Giovannetti (Lega, Forza Italia, 45,43%) e Lorenzo Borzonasca (Pd, Sinistra ecologista, Movimento 5 Stelle, 35%) e a Pescia (Pistoia) tra Riccardo Franchi (Pd, 35,22%) e Vittoriano Brizzi (candidato civico appoggiato dal sindaco uscente Oreste Giurlani, 29,04%). In queste 6 città della Toscana si tornerà alle urne domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio 2023 dalle 7 alle 15 (qui spieghiamo come si vota per il ballottaggio delle comunali).

I risultati elettorali in Toscana: chi ha vinto alle amministrative e dove

Ecco in sintesi i risultati delle elezioni comunali 2023 in tutti e 22 le città dove si votata per rinnovare sindaco e Consiglio comunale

Città metropolitana di Firenze

Campi Bisenzio – ballottaggio tra Leonardo Fabbri (Pd, 30,3%) e Andrea Tagliaferri (sinistra e M5S 21,3%)

Impruneta – eletto sindaco Riccardo Lazzerini (centrosinistra 38,49%)

Marradi – eletto sindaco Tommaso Triberti (centrosinistra, 70,14%)

Poggio a Caiano – eletto sindaco Riccardo Palandri (50,74%)

Pescia – ballottaggio tra Riccardo Franchi (Pd, 35,22%) e Vittoriano Brizzi (candidato civico, 29,04%)

Ponte Buggianese – eletto sindaco Riccardo Franchi (Pd, 35,22%)



Siena – ballottaggio tra Nicoletta Fabio (centrodestra, 30,51%) e Anna Ferretti (Pd e Sinistra 28,75%)

Capolona – confermato il sindaco uscente Mario Francesconi (47,93%)

Caprese Michelangelo – eletta sindaca Marida Brogialdi (85,19%)

Laterina Pergine Valdarno – eletto sindaco Jacopo Tassini (57,89%)

Castell’Azzara – eletto sindaco Tullio Tenci (52,05%)

Gavorrano – eletta sindaca Stefania Ulivieri (54,28%)

Magliano in Toscana – eletto sindaco Gabriele Fusini (35,54%)

Monte Argentario – eletto sindaco Arturo Cerulli (36,60%)

Semproniano – confermato il sindaco uscente Luciano Petrucci (unico candidato)

Capraia Isola – Lorenzo Renzi (49,83%, per un voto di differenza)

Rio nell’Elba – confermato il sindaco uscente Marco Corsini (51,06%)

Pisa – ballottaggio tra Michele Conti (centrodestra, 49,96%) e Paolo Martinelli (centrosinistra, 41,12%)

Montecatini Val di Cecina – eletto sindaco Francesco Auriemma (76,23%)

Santa Maria a Monte – eletta sindaca Manuela Del Grande (47,68%)

Pietrasanta – ballottaggio tra Alberto Giovannetti (centrodestra 45,43%) e Lorenzo Borzonasca (Pd e M5S, 35%)

Massa – ballottaggio tra Francesco Persiani (centrodestra 35,42%) e Romolo Enzo Ricci (centrosinistra)

I risultati definitivi delle elezioni comunali 2023 in Toscana sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.