Elezioni comunali 2023 Campi Bisenzio: i risultati del ballottaggio

Il nuovo sindaco di Campi Bisenzio è Andrea Tagliaferri che al ballottaggio ha raccolto il 57,32% dei voti: è quanto dicono i risultati definitivi del ballottaggio delle elezioni comunali 2023. L’altro candidato, Leonardo Fabbri, appoggiato dal Pd e da liste civiche, si è fermato al 42,68%. Nella città amministrata fino all’anno scorso da Emiliano Fossi, oggi deputato e segretario regionale del Pd, si giocava un derby tutto a sinistra. E il secondo turno ha sancito una sconfitta per il Partito democratico, con l’affermazione del candidato sostenuto da Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle e due liste civiche. Ma a caratterizzare questo ritorno alle urne è stata la bassissima affluenza alle urne.

Crollo dell’affluenza alle urne

Tra domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023 per il ballottaggio delle elezioni comunali a Campi Bisenzio l’affluenza si è fermata al 36,63%, contro il 51,97% registrato al primo turno. La città della piana fiorentina è quella che in Toscana ha registrato il dato più basso per quanto riguarda la partecipazione al voto nella seconda “tranche” delle amministrative.

I risultati definitivi delle elezioni comunali a Campi Bisenzio: le elezioni comunali 2023

Campi Bisenzio sterza ancora più a sinistra: i risultati del ballottaggio delle elezioni comunali 2023 hanno premiato il candidato schierato apertamente contro la nuova pista dell’aeroporto di Firenze e contro il termovalorizzatore. Il nuovo sindaco è Andrea Tagliaferri, classe 1992, nato a Campi (ma adesso residente a Poggio a Caiano), una laurea in architettura urbanistica, che nella scorsa consiliatura sedeva tra i banchi dell’opposizione. Nel 2013 fu eletto consigliere nelle fila del Pd, ma poi è passato a Sinistra Italiana. Il suo nome era sostenuto anche da Adriano Chini, una figura di peso in città.

Questi i risultati delle elezioni comunali 2023 a Campi Bisenzio dopo il ballottaggio:

Andrea Tagliaferri 57,32% (6.377) 39 sezioni scrutinate su 39

SI Campi a Sinistra

Movimento 5 Stele

Sì parco no aeroporto no inceneritore

Farecittà

Lista civica Leonardo Fabbri sindaco

Muoviamo Campi

Qui i dati del primo turno. I risultati dettagliati sul sito del Ministero dell’Interno.