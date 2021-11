Black Friday 2021 Firenze: a caccia di sconti, dal centro agli outlet

Anche a Firenze è partita la settimana del Black Friday 2021, il “venerdì nero” degli sconti con un numero sempre maggiore di negozi aderenti, piccoli e grandi: dalle catene di elettronica, come Euronics e Mediaworld, ai grandi magazzini del centro (Rinascete e Coin), dalle boutique delle vie dello shopping fino al centro commerciale I Gigli e l’outlet di Barberino. Per una manciata di giorni nelle vetrine arrivano offerte lampo e promozioni. Il momento perfetto per comprare qualche regalo di Natale con un buon anticipo (e con un prezzo ribassato), ma attenzione a non farsi prendere dalla foga dell’acquisto, dicono le associazioni dei consumatori.

Quando è il Black Friday 2021

Secondo la tradizione USA, l’inizio dei super sconti è fissato il giorno dopo la festa del ringraziamento (Thanksgiving day) quindi anche a Firenze il Black Friday 2021 è fissato per venerdì 26 novembre. Sempre più negozi optano però per una vera e propria Black Week, ossia una lunga settimana di promozioni che inizia ora e finisce nel weekend del 28 novembre.

Passata questa ondata di occasioni, lunedì 29 novembre scatterà il Cyber Monday 2021, il lunedì “cibernetico” riservato ai prodotti hi-tech, come cellulari e computer. Per l’abbigliamento se ne riparlerà ad anno nuovo, con i saldi invernali, che in Toscana inizieranno dal 5 gennaio 2022.

Black Friday 2021 a Firenze, da Mediaworld alla Rinascente: quando inizia e quando finisce

Nonostante l’avvicinarsi del Cyber Monday, per il Black Friday è sempre l’elettronica a fare la parte del leone, anche a Firenze. Alcune grandi catene hanno fatto partire gli sconti già dalla settimana scorsa, come nel caso di Mediaworld che proprio in questi giorni ha riaperto il suo terzo store fiorentino nel centro commerciale di Ponte a Greve. Euronics fino al 29 novembre propone offerte su elettrodomestici, computer, cellulari e hi-fi. Unieuro quest’anno ha scelto la strategia di sconti “a puntate” con diverse promozioni a seconda del periodo.

Passando all’abbigliamento e agli accessori, nei grandi magazzini del centro di Firenze inizia la corsa per il Black Friday 2021, che dura più della classica giornata del venerdì: alla Rinascente di piazza della Repubblica una selezione di articoli è in promozione dal 23 al 30 novembre, alla Coin di via Dei Calzaioli i “giorni neri” dei prezzi vanno dal 22 al 28 novembre con il 20% di sconto più il 10% per chi ha la card fedeltà. Zara e H&M invece annunceranno presto le loro iniziative per il Black Friday 2021. Nel centro di Firenze poi una miriade di store e boutique lancerà offerte speciali durante il fine settimana.

Black Friday 2021 ai Gigli e all’oulet di Barberino

Spostandosi nei dintorni di Firenze, il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio non organizza un Black Friday bensì un Black weekend, un intero fine settimana di occasioni in un centinaio di negozi aderenti tra abbigliamento, intimo, accessori, cosmesi, giocattoli, tecnologia, telefonia, cibo e ristoranti. L’appuntamento è dal 26 al 28 novembre, con l’apertura prolungata delle attività commerciali venerdì sera fino alle 23 e giochi per bambini gratis dalle 19 in poi.

L’outlet di Barberino allunga ancora il periodo delle promozioni: qui i Black days 2021 si sono aperti il 22 novembre e vanno avanti per una settimana fino a lunedì 29 novembre con sconti su articoli selezionati di oltre 100 brand dal 30% al 50% a seconda dell’insegna. In questo villaggio dello shopping, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, la stragrande maggioranza dei negozi ha aderito.

Le regole per lo sconto perfetto

Intanto le associazioni dei consumatori hanno già diffuso il vademecum per evitare brutte sorprese durante il Black Friday 2021. L’Aduc consiglia di confrontare le offerte di negozi diversi prima di buttarsi a capofitto sugli sconti, per non farsi abbindolare da prezzi prima gonfiati e poi ribassati. Inoltre non bisogna acquistare a tutti i costi: non trovare quanto si cerca non significa perdere l’occasione, spiega l’Aduc, perché sono molte le promozioni che si susseguiranno anche nelle prossime settimane.

Per chi compra online durante il Black Friday attenzione a scegliere e-store che si trovano fisicamente fuori dell’Unione Europea. In questi casi risulterà difficile far valere i propri diritti di consumatore, dal recesso alla garanzia di due anni nel caso di difetti di fabbrica.