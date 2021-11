Mercatini a Firenze (27-28 novembre 2021): griffe, Black Friday o Natale?

Manca meno di un mese alle feste. Volenti o nolenti in questo ultimo weekend novembrino scatta la corsa al regalo: si moltiplicano i mercatini di Natale in programma a Firenze tra sabato 27 e domenica 28 novembre 2021, ma c’è anche la secret room di Yoox per portarsi a casa griffe a prezzi stracciati, opportunità per gustare l’olio nuovo e un festival giapponese, senza dimenticare gli sconti del Black Friday. La nostra guida parte proprio da qui.

Il weekend degli sconti del Black Friday 2021

Non c’è mercatino che tenga. Questo è un weekend di fuoco per gli shopping addicted che tra bancarelle e negozi, in centro e fuori Firenze, daranno la caccia allo sconto perfetto per il Black Friday 2021. Il “giorno nero” delle offerte lampo è, stando alla tradizione americana che ormai conosciamo bene, il venerdì. Molti market, centri commerciali, boutique e outlet propongono tuttavia un intero fine settimana di occasioni. Qui la guida agli sconti più interessanti del Black Friday 2021 a Firenze e dintorni.

I mercatini di Natale in corso a Firenze il 27 e 28 novembre 2021

Una tappa fondamentale per respirare la magica atmosfera delle feste è il mercatino di Natale in piazza Santa Croce, nel cuore del centro storico di Firenze, che sabato 27 e domenica 28 novembre viene animato anche da musica e canti natalizi. Le casette sono aperte dalle ore 10 alle 22 per mettere in mostra artigianato, prodotti tipici, addobbi, idee regalo, enogastronomia e cibi dal mondo.

In periferia, a Novoli, continuano i mercatini di Natale nella piazza del centro commerciale San Donato. Protagonisti gli stand di 45 espositori che propongono artigianato locale, idee regalo e street food. Sono aperti dalle 10 alle 19.

Fuori città, tornano i mercatini nel centro di Campi Bisenzio, dov’è attivo anche il villaggio di Babbo Natale, e domenica in Mugello arrivano le bancarelle natalizie nel centro storico di San Godenzo. Inoltre si accedono le attrazioni luminose di Empoli Città del Natale, manifestazione che sabato e domenica ha in programma anche il market in piazza della Vittoria. Qui la nostra guida 2021 ai mercatini natalizi fiorentini.

Charity for ANT: il mercatino natalizio alle ex Leopoldine di Firenze

Dopo un anno di stop ripartono a Firenze i mercatini solidali: fino a domenica 28 novembre nella sala delle Ex Leopoldine, in piazza Tasso 7, si svolge Charity for ANT. L’appuntamento con lo shopping benefico delle grandi firme è in programma dalle ore 10 alle 19 con ingresso gratuito.

Si possono trovare accessori, abbigliamento e profumi, a prezzi interessanti, grazie alle donazioni di 70 aziende e case di moda come Ferragamo, Scervino, Montblanc, Tod’s e molti altri. I proventi raccolti durante l’evento serviranno a finanziare il servizio di assistenza domiciliare oncologico gratuito e i progetti di prevenzione di Fondazione ANT Italia. Per informazioni 055.5000210.

Non solo mercatini: a Firenze Secret Room by Yook, Moscova District Market

Una “camera segreta” alla Fortezza da Basso, dove si entra solo su prenotazione, per comprare vestiti griffati a prezzi scontati, fino al 90% in meno. Per la prima volta è arrivata a Firenze la Secret Room by Yook, in collaborazione con Moscova District Market: questo esclusivo “mercatino” di moda è aperto venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre 2021 e continuerà fino al 5 dicembre.

Protagonisti oltre 50.000 capi di abbigliamento di prestigiose firme, come scarpe e borse, per uomo, donna e bambino. L’accesso è gratuito, è obbligatorio il green pass ed è necessario prenotare online.

I mercatini nel centro di Firenze (27-28 novembre 2021): Fumetti ai Ciompi e fiera a Santo Spirito

In piazza dei Ciompi questo weekend torna “Fumetti e dintorni“, la fiera di vendita e scambio per gli appassionati di comics da collezione, vinili, cd, giochi, abbigliamento e accessori vintage. È possibile portare i propri oggetti per farli valutare dagli esperti. L’appuntamento è in programma sabato e domenica in orario 9.00 – 19.30. Per informazioni: [email protected], 3484410579, 3387390387.

Spostandoci in Oltrarno, domenica 28 novembre Santo Spirito è in fiera, con le bancarelle degli ambulanti che prendono posto nella piazza, da mattina a sera. Un’occasione per curiosare tra le proposte di artigianato artistico, abbigliamento, vintage, oggetti di antiquariato, fiori e piante, bigiotteria, calzature, prodotti per la casa.

Festival Giapponese 2021: eventi a Scandicci (Firenze)

Anche per l’edizione 2021 il Festival Giapponese si sposta da Firenze a Scandicci, negli spazi dell’Auditorium Rogers: non solo un mercatino e street food nipponico, ma anche un lungo programma di eventi. Da venerdì 26 a domenica 28 novembre, dalle 11 alle 20, sono in calendario spettacoli di danza tradizionale, dimostrazioni di arti marziali, tamburi taiko, oltre alle aree dedicate a origami, disegno, calligrafia e via del tè.

La kermesse viene organizzata ormai da 22 anni dall’associazione culturale giapponese Lailac di Firenze. Ingresso 2 euro, gratis fino ai 10 anni e per i soci Lailac. Programma sul sito della manifestazione.

Mercatini e fiere dell’olio nuovo nei dintorni di Firenze (27 – 28 novembre 2021)

L’oro verde è protagonista anche di questo ultimo fine settimana di novembre, con tre eventi dove assaggiare la nuova produzione. Domenica 28 novembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino la Proloco organizza la Festa dell’olio e dei prodotti agricoli, con il mercato contadino dalle 10 alle 19 e, nel pomeriggio, animazione per bambini.

In Mugello, dentro la Villa Pecori Giraldi di Borgo San Lorenzo, sabato 27 arriva la prima edizione della Festa dell’olio. Dalle 9 alle 18, incontri e mercatino dei produttori locali. Il parco urbano di Montespertoli infine ospita Olea, assegna dell’olio extravergine del territorio, da venerdì 26 a domenica 28 novembre. Previsti cooking show, mercatini di produttori agricoli, degustazioni guidate, prove pratiche di potatura, area kids e anche l’aperitivo a base di Olio. Gli stand sono aperti dalle 10 alle 20. Programma sul sito di Olea Project.

La redazione declina ogni responsabilità per eventuali cambi di programma. Si consiglia di controllare sui canali di comunicazione ufficiali dei singoli eventi