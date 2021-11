Ampliata la Coop di Ponte a Greve, presto riapre Mediaworld

500 metri quadrati in più per il supermercato temporaneo Coop.fi di Ponte a Greve, mentre all’interno del centro commerciale continuano a riaprire le attività: dopo la farmacia comunale toccherà adesso a Mediaworld tornare ad alzare la saracinesca dopo lo stop causato dell’incendio del giugno scorso.

In vista delle feste natalizie, la superficie di vendita del Coop.fi allestito sotto una tensostruttura è stata ampliata, passando da 1.350 metri agli attuali 1.850. Il supermercato temporaneo di Unicoop Firenze si è potuto allargare grazie al ritorno dei servizi al cliente all’interno del centro commerciale.

Le novità per la Coop temporanea

Dentro, nella galleria commerciale, si sono trasferiti il punto per richiedere gratuitamente l’attivazione delle credenziali SPID e il box informazioni, dove avere assistenza, ritirare i prodotti ordinati online su Piùscelta o acquistare i biglietti per gli spettacoli del circuito Box Office. Fuori invece cresce l’assortimento del supermercato “sotto il tendone” con 1.300 prodotti in più, soprattutto articoli di profumeria, prodotti salutistici, surgelati ed extra alimentari per i prossimi regali natalizi. Arrivano anche 4 nuove casse, una tradizionale, due Salvatempo e una self service per tutti.

Prosegue inoltre il servizio di consegna della spesa a domicilio Prenota la spesa, per i residenti nelle zone vicine al centro commerciale Ponte a Greve: ordinando online è possibile decidere se ricevere la spesa direttamente a casa oppure passare a ritirarla presso il punto vendita temporaneo di Ponte a Greve (con una spesa di almeno 40 euro).

Per la riapertura del supermercato vero e proprio, all’interno dell’edificio, bisognerà aspettare la fine dei lavori di ricostruzione, prevista nei primi mesi del 2022.

Riapertura di farmacia e Mediaworld: cresce il centro commerciale Coop di Ponte a Greve

Intanto nella galleria del centro commerciale, riattivata a inizio ottobre dopo la messa in sicurezza, continuano le riaperture. Dopo le Poste e la maggior parte dei negozi, dal 6 novembre è tornata ad alzare il bandone anche la farmacia comunale Afam di Ponte a Greve, con una novità. All’esterno è presente un’area per i tamponi anti-Covid rapidi da prenotare online.

Dalla prossima settimana è prevista infine la riapertura del punto vendita Mediaworld all’interno del centro commerciale di Ponte a Greve, dopo il riallestimento del negozio.