Il venerdì nero degli sconti pazzi contagia per la prima volta anche SLoWrenzo, lo storico mercato centrale di Firenze: in occasione del Black Friday di venerdì 29 novembre 2019 chi farà la spesa nei negozi del piano terra del mercato centrale, nel quartiere di San Lorenzo, avrà diritto a uno sconto speciale.

Come funziona il Black Friday 2019 al Mercato Centrale di Firenze

L’iniziativa è promossa dal consorzio che raggruppa le 98 botteghe al livello zero della struttura. Di recente è stato lanciato un nuovo nome, “SLoWrenzo Storico Mercato Centrale”, oltre a promozioni per far riscoprire ai fiorentini questo “market” che ha alle spalle quasi un secolo e mezzo di vita.

Dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura: chi risiede o è domiciliato a Firenze, nella giornata di venerdì 29 novembre per il Black Friday, potrà richiedere il 10% di sconto nelle botteghe del piano terra di SLowRenzo che aderiscono all’iniziativa, riconoscibili da un apposito cartellino.

Gli sconti “fissi” di SLowRenzo: card e parcheggio

Questa iniziativa si aggiunge alla promozione lanciata per i residenti nel Quartiere 1 di Firenze che all’ingresso del piano terra del mercato potranno ritirare a partire dal 9 dicembre la tessera sconto: la SLoWrenzo card dal 2 gennaio al 30 giugno 2020 darà diritto a una riduzione del 10% sugli acquisti in tutti i negozi dello storico mercato che aderiscono, riconoscibili grazie a un bollino.

Fino al 30 novembre inoltre è possibile comprare a 1,50 euro lo slow-sacchetto, una busta in tela riutilizzabile per acquisti plastic-free, mentre è in via di attivazione il servizio di consegna a domicilio della spesa. Già partita la convenzione con il parcheggio del Mercato Centrale in zona San Lorenzo: il ticket per chi fa la spesa al piano terra costa 1.50 euro per le prime due ore.

“Quella del Black Friday è un’iniziativa che vuole rafforzare ancora di più il legame tra il mercato, i fiorentini e la città – spiega Massimo Manetti, presidente del Consorzio del piano terra dello Storico Mercato Centrale di Firenze – Non mi stancherò mai di dirlo noi siamo il mercato dei fiorentini e uno spazio da vivere. San Lorenzo è un quartiere multietnico e vivo, molto frequentato da turisti ma dove si respira ancora tanta fiorentinità”.