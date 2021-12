Autobus e tramvia a Firenze: gli orari di Natale e Capodanno

Autobus a mezzo servizio per il Natale 2021, mentre la tramvia di Firenze viaggerà regolarmente tutti i giorni, anche a Capodanno 2022, seppur con orari ridotti nelle fasce di minor affluenza. Il trasporto pubblico locale si prepara per le feste, con variazioni al normale servizio. Ecco cosa cambia a Firenze dal 25 dicembre al 6 gennaio.

“Vacanze di Natale” per il servizio scolastico

Con le vacanze di Natale, a Firenze vanno in ferie anche gli autobus delle linee scolastiche: il servizio è sospeso dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi, mentre tornerà regolare dal 7 gennaio 2022. Nei giorni del 3, 4 e 5 gennaio 2022 i collegamenti urbani ed extraurbani seguiranno l’orario feriale.

Gli orari degli autobus a Firenze per Natale e Capodanno

Il giorno di Natale il servizio degli autobus di Autolinee Toscane (il nuovo gestore che ha sostituito Ataf) seguirà l’orario festivo ridotto, sospendendo i servizi dalle ore 13:00, mentre domenica 26 dicembre, sabato 1°, domenica 2 e giovedì 6 gennaio il servizio seguirà l’orario festivo senza riduzioni.

Dal 27 dicembre al 31 dicembre gli orari del servizio urbano saranno quelli feriali, mentre nella notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2021 e il 1° gennaio 2022, gli autobus circoleranno fino alle ore 21:00. Le corse extraurbane saranno sospese del tutto il 25 dicembre e il 1° gennaio 2022. Il 26 dicembre, il 2 e 6 gennaio 2022 sarà in vigore l’orario festivo regolare. Per maggiori informazioni consultare il sito di Autolinee Toscane.

Gli orari della tramvia di Firenze: corse anche a Natale e Capodanno

Il servizio della tramvia, in accordo con il Comune di Firenze, resterà in funzione tutta la notte di San Silvestro, con corse ogni 10 minuti, no stop: ricordiamo però che gli eventi in piazza organizzati per il Capodanno 2022 sono stati annullati da Palazzo Vecchio per evitare assembramenti.

I giorni del 24, 25 dicembre e del 1° gennaio il servizio della tramvia terminerà alle 2 di notte, con corse ogni 10 minuti. Tutti gli altri giorni compresi nelle festività natalizie i convogli della linea 1 e 2 circoleranno secondo gli orari normali, con corse ogni 5-6 minuti durante le ore di punta.