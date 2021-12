Capodanno 2022: a Firenze annullato il programma di eventi in piazza

Il Comune di Firenze ha annullato il programma di eventi e feste in piazza per il Capodanno 2022, come già successo in altre città italiane per il rischio di assembramenti e di un ulteriore aumento dei contagi di Covid. Già nei giorni scorsi il sindaco Dario Nardella aveva anticipando di stare valutando lo stop. Intanto il governo sta pensando a nuove restrizioni per San Silvestro, con un nuovo decreto legge che arriverà domani, il 23 dicembre.

Capodanno 2022 in piazza a Firenze, annullato per Covid

L’annuncio della cancellazione di tutti gli eventi in piazza è arrivato dallo stesso primo cittadino, dopo la riunione della task force sull’emergenza Covid per il Comune e la Città metropolitana di Firenze. “La situazione del contagio ci presenta in questi ultimi tre giorni una curva di aumento esponenziale – ha spiegato Nardella ai giornalisti – proprio per questi dati si impone un atteggiamento di massima cautela e di massima prudenza. Per questo quindi abbiamo deciso di non tenere feste a Capodanno“.

Nelle scorse settimane il Comune aveva lanciato un bando per individuare associazioni e realtà culturali disponibili a organizzare eventi per il Capodanno in 7 piazze di Firenze. Questo cartellone è stato quindi cancellato.

Il sindaco ha anche detto che sono stati annullati tutti gli eventi festivi organizzati nelle sedi del Comune e dei Quartieri fino alla giornata di Capodanno 2022. “Rivolgo un appello accorato a tutti i fiorentini a ridurre il più possibile feste natalizie con grandi numeri di partecipanti, ed in ogni caso a mantenere regole di prudenza anche in queste circostanze, come ad esempio indossare le mascherine possibilmente Ffp2″, ha aggiunto il sindaco.

Gli altri eventi, in discoteche e locali: in attesa delle regole anti-Covid nazionali

Se il Comune di Firenze ha annullato il Capodanno 2022 in piazza, sul programma di feste in discoteche, locali e hotel pende la spada di Damocle rappresentata dal nuovo decreto nazionale anti-Covid, mentre il cenone di San Silvestro al ristorante dovrebbe salvarsi. Domani il governo discuterà le misure anti-contagio che riguarderanno il periodo intorno al 31 dicembre.

Tra le ipotesi al momento non ci sono chiusure generalizzate (se non le restrizioni già previste in zona gialla e arancione), ma l’idea di introdurre il tampone obbligatorio anche per i vaccinati che partecipano a iniziative dove non è assicurato il distanziamento tra le persone, come i party nelle discoteche e le feste per il Capodanno 2022. Per avere ulteriori dettagli bisognerà aspettare l’esito della cabina di regia che il premier Mario Draghi ha indetto per domani. Al momento a Firenze il cartellone di eventi per il Capodanno 2022 in teatri, locali e discoteche è confermato.