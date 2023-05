Risultati delle elezioni comunali a Campi Bisenzio, sarà ballottaggio

- Pubblicità -

Sarà ballottaggio: i risultati delle elezioni comunali a Campi Bisenzio hanno portato a questo verdetto. Da una parte il candidato del Pd e del centrosinistra Leonardo Fabbri. Dall’altra, a sorpresa, il candidato della Sinistra e del Movimento 5 stelle Andrea Tagliaferri. Il primo ha ottenuto 4982 voti, pari al 30,3%, il secondo invece 3502 voti, pari al 21,3%. Delusione invece da parte del centrodestra: Paolo Gandola, sostenuto da Forza Italia e Lega, si è fermato al 19,3% mentre Antonio Montelatici, espressione di Fratelli d’Italia, il 16,2%.

I risultati delle elezioni comunali Campi Bisenzio: cosa accade ora

I risultati delle elezioni comunali a Campi Bisenzio hanno portato al ballottaggio e ora saranno due settimane di fuoco per decidere il candidato in una lotta che si preannuncia incerta. Per Fabbri la paura è che si possa ripetere quanto accaduto a Sesto Fiorentino nel 2016. In quell’occasione il Pd si trovò al ballottaggio contro la sinistra di Lorenzo Falchi e perse: logico che adesso la Sinistra proverà a raggiungere lo stesso risultato. Attenzione poi ad una variabile che non era presente nel 2016, ovvero i voti di coloro che sono legati a Italia Viva.

- Pubblicità -

A livello di candidati l’ex assessore Riccardo Nucciotti correva da civico ma era sostenuto anche da Iv: ha superato il 12% e quindi si dovrà capire dove andranno ora quei voti. Nella città della ex Gkn comunque sarà lotta tra centrosinistra e sinistra. Dopo il flop del centrosinistra alle politiche 2022, adesso la strada sembra essere leggermente diversa almeno nel Fiorentino.

Gli altri risultati nella Città metropolitana di Firenze: Impruneta e Marradi

Non solo i risultati delle elezioni comunali con il ballottaggio a Campi Bisenzio. Ieri è stata giornata di voto anche in altri due Comuni del Fiorentino, Impruneta e Marradi. Per quanto riguarda Impruneta il nuovo sindaco è Riccardo Lazzerini, sostenuto dal centrosinistra: è stato eletto con il 38,4% e 2.183 voti. Lazzerini ha sconfitto Matteo Aramini (36,1%) e Matteo Zoppini (25,3%). A Marradi è stato rieletto Tommaso Triberti. Per lui un trionfo, con il 70,1% e 1240 voti. Il candidato del centrosinistra ha surclassato Stefano Benedettini del centrodestra che si è fermato al 20,4%. Qui gli altri risultati delle amministrative 2023 in Toscana.

- Pubblicità -

Qui sotto i risultati definitivi del primo turno delle elezioni comunali a Campi Bisenzio, dopo lo scrutinio di tutte e 39 le sezioni elettorali.

- Pubblicità -

Sul sito del Ministero dell’Interno tutti i voti nel dettaglio.