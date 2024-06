Candidati per il Quartiere a Firenze: i nomi per le 5 circoscrizioni

- Pubblicità -

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 a Firenze si vota, oltre che per le elezioni europee e per quelle comunali, anche per rinnovare il Consiglio di Quartiere e scegliere direttamente tra i candidati il presidente della circoscrizione. Gli elettori riceveranno infatti una scheda verde per le elezioni circoscrizionali, con nomi diversi a seconda della zona della città: Quartiere 1 (centro , Cascine, piazza Puccini, San Jacopino), Quartiere 2 (Campo di Marte, Rovezzano, Settignano), Quartiere 3 (Gavinana, Sorgane, Galluzzo), Quartiere 4 (Isolotto, Mantignano, Ugnano) e Quartiere 5 (Rifredi, Novoli, Piagge, Peretola, Brozzi).

I candidati presidente per il Quartiere 1 di Firenze

Sono 6 i candidati per la carica di presidente del Consiglio del Quartiere 1 di Firenze, 3 donne e 3 uomini, ecco i nomi in base all’ordine riportato sulla scheda elettorale:

Maria Cristina Paoli

Sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega

Francesca Lupo

Sostenuta da Sinistra Progetto Comune

Mirco Rufilli detto Dinamo

Sostenuto da Alleanza Verdi Sinistra, Anima Firenze, Pd, Azione con Calenda, +Europa, lista civica Sara Funaro Sindaca, Centro

Basilio Vavalà

Sostenuto da RiBella Firenze

Elisabetta Meucci detta Titta

Sostenuta da Al centro con Saccardi

Sostenuta da Al centro con Saccardi Stefano di Puccio

Sostenuto da Firenze Democratica

Qui sotto il fac simile della scheda con i candidati per il Consiglio di Quartiere 1 di Firenze.

I Candidati per il Quartiere 2 di Firenze

Sono 6 i candidati per la carica di presidente anche per il Quartiere 2 di Firenze, quello che comprende la zona di Campo di Marte, Rovezzano e Settignano. Ecco i loro nomi, nell’ordine riportato sulla scheda:

Michele Pierguidi

sostenuto da Centro, Partito Democratico Sara Funaro Sindaca, Sara Funaro Sindaca, Anima Firenze, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra, Siamo Europei Azione con Calenda

Simone Sollazzo

sostenuto da Lega Schmidt Sindaco, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Schmidt Sindaco

Luca Salimbeni

sostenuto da Ribella Firenze

Lorenzo Palandri

sostenuto da Sinistra Progetto Comune

Serena Berti

sostenuta da Firenze Democratica

Tommaso Cardini

sostenuto da Al Centro con Saccardi

Qui sotto il fac simile della scheda con i candidati per il Consiglio di Quartiere 2 di Firenze.

I candidati per il Quartiere 3 di Firenze

Per la carica di presidente del Quartiere 3 di Firenze (Gavinana, Sorgane, Galluzzo) sono 6 i candidati, in occasione delle elezioni circoscrizionali 2024. Ecco i nomi:

Antonella Mor

sostenuta da Ribella Firenze

Roberto Visciola

sostenuto da Firenze Democratica

Giampaolo Cherici

sostenuto da Al Centro con Saccardi

Marco Ottonieri

sostenuto da Sinistra Progetto Comune

Giulio Razzanelli

sostenuto da Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Schmidt Sindaco, Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Schmidt Sindaco

Serena Perini

sostenuta da Partito Democratico Sara Funaro Sindaca, Sara Funaro Sindaca, Anima Firenze, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra, Siamo Europei Azione con Calenda

Qui sotto il fac simile della scheda con i candidati per il Consiglio di Quartiere 3 di Firenze.

I candidati presidenti per il quartiere 4 di Firenze

Per la zona di Firenze che comprende l’Isolotto, Legnaia, piazza Pier Vettori, Argingrosso, Mantignano e Ugnano sono invece 5 i candidati alla carica di presidente del Consiglio di Quartiere 4. Ecco quali sono, in base all’ordine sulla scheda:

Giulia Marmo

sostenuta da Sinistra Progetto Comune

Leonardo Batistini

sostenuto da Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Schmidt Sindaco, Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Schmidt Sindaco

Massimiliano Piccioli

sostenuto da Firenze Democratica

Cristiano Nesti

sostenuto da Al Centro con Saccardi

Mirko Dormentoni

sostenuto da Centro, Partito Democratico Sara Funaro Sindaca, Sara Funaro Sindaca, Anima Firenze, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra, Siamo Europei Azione con Calenda

Qui sotto il fac simile della scheda verde con i candidati per il Consiglio di Quartiere 4 di Firenze.

I candidati presidente per il Quartiere 5 di Firenze

Sono 6 i candidati presidente per il Consiglio di Quartiere 5 di Firenze, circoscrizione che comprende un territorio molto popoloso che va da Rifredi a Novoli, fino a Castello, Le Piagge, Peretola e Brozzi. Ecco chi è in lizza:

Filippo Ferraro

sostenuto da Centro, Partito Democratico Sara Funaro Sindaca, Sara Funaro Sindaca, Anima Firenze, +Europa, Alleanza Verdi Sinistra, Siamo Europei Azione con Calenda

Thomas Maerten

sostenuto da Sinistra Progetto Comune

Lara Arbo

sostenuta da Firenze Democratica

Gualberto Carrara

sostenuto da Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Schmidt Sindaco, Partito Popolare Europeo Forza Italia Berlusconi Schmidt Sindaco

Marco Ricci

sostenuto da Al Centro con Saccardi

Lapo Laganà

sostenuto da Ribella Firenze

Ecco com’è fatta la scheda elettorale per il Quartiere 5.

Come si vota per le elezioni circoscrizionali

Dalle scorse elezioni comunali, a Firenze i cittadini scelgono direttamente il presidente di Quartiere, con la possibilità poi di dare 2 preferenze per i consiglieri (secondo la regola dell’alternanza di genere). Si va alle urne sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 dalle 7 alle 23. Lunedì i seggi sono chiusi. Il sistema elettorale funziona in modo analogo a quello per il sindaco e il Consiglio comunale, ad eccezione del voto disgiunto e del ballottaggio che non sono previsti per il Quartiere.

Si può tracciare un segno sul simbolo della lista scelta (e il voto andrà direttamente al candidato presidente sostenuto da quella lista o a quella coalizione) e indicare fino a 2 preferenze per i consiglieri di Quartiere. Nel caso si esprimano due preferenze vale la regola dell’alternanza di genere: si devono votare due candidati consiglieri di genere diverso (un uomo e una donna oppure una donna e un uomo), altrimenti la seconda preferenza sarà annullata. In alternativa si può barrare soltanto il nome del candidato presidente del Quartiere. La lista completa dei candidati consiglieri per i 5 Quartieri fiorentini è pubblicata sul sito del Comune nella sezione “Elezioni trasparenti”.