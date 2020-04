Cibo da asporto, via libera alla vendita per tutti i ristoranti in Toscana

Via libera alla vendita di cibo da asporto per tutti i locali e i ristoranti della Toscana, ma solo su ordinazione online o per telefono: lo stabilisce l’ordinanza 41 firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi.

Take away (ma solo su prenotazione) in Toscana

I ristoranti e i locali, anche artigianali, potranno vendere cibo da asporto, a patto di raccogliere prima la prenotazione e dare ai clienti un appuntamento, in modo da evitare gli assembramenti sia all’interno che all’esterno. Si potrà prenotare il cibo sia online che per telefono.

L’ordinanza del presidente della Regione Toscana dispone inoltre che i clienti dovranno restare all’interno dei locali solo il tempo strettamente necessario alla consegna del cibo take away da asporto e al pagamento. Dovranno poi uscire subito dopo. Resta vietata ogni forma di consumo sul posto.

L’ordinanza 41 della Regione Toscana

Tra gli altri contenuti dell’ordinanza 41 c’è la conferma della possibilità di vendere di semi, piante, fiori ornamentali e piante in vaso. Una disposizione già stabilita da un precedente atto e che vale anche per gli esercizi commerciali specializzati.

Confermata anche la possibilità di vendere calzature per bambini, sia nei negozi specializzati solo in calzature per l’infanzia che in quelli di abbigliamento per bambini.

L’ordinanza ribadisce poi che i distributori di benzina e carburante potranno continuare a funzionare con la presenza del gestore, che potrà determinare liberamente l’orario del servizio.

Negozi chiusi il 25 aprile e il 1° maggio

Si conferma anche che il 25 aprile e il 1 maggio tutti i negozi resteranno chiusi come previsto dall’ordinanza 37.