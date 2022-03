Cosa cambia dal 1 maggio 2022: green pass, lavoro, mascherine e regole

Dal 1 maggio 2022 addio alle vecchie norme anti-Covid, prendono il via nuove regole per il green pass (anche al lavoro per gli under e gli over 50) e per le mascherine al chiuso e a scuola, mentre resta l’obbligo vaccinale che continuerà a interessare ancora alcune categorie specifiche. L’Italia si avvicina passo dopo passo a un allentamento delle restrizioni, con un calendario stilato dal governo Draghi. Vediamo allora cosa cambia dal 1 maggio 2022.

Il decreto legge Covid sulle riaperture

Con il decreto legge riaperture varato lo scorso 17 marzo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo, il governo ha tracciato la strategia di uscita dall’emergenza sanitaria con una graduale scomparsa delle limitazioni. Sono quattro le date chiave del 2022 per le nuove regole sul green pass, sulle mascherine al chiuso e sull’obbligo vaccinale: dal 1 aprile il certificato verde inizia a essere rimodulato; dal 1 maggio cambia drasticamente il quadro delle norme con l’abolizione di gran parte restrizioni; dal 15 giugno arrivano novità sull’obbligo vaccinale degli over 50; infine il 31 dicembre l’allentamento delle maglie interesserà i sanitari.

Un viaggio verso la normalità post-Covid che però che non è così scontato. Come la pandemia ci ha insegnato, non sono esclusi dei drastici cambiamenti di rotta nel caso l’onda dei contagi torni a salire. Nonostante la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, nel caso di necessità, il governo potrà introdurre limitazioni con decreti legge e fino al 31 dicembre 2022 utilizzare anche lo strumento delle ordinanze. Il governo tornerà a valutare la situazione ad aprile, ha annunciato il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco cosa succede dal 1 maggio, sempre che non arrivino novità durante la primavera.

Da quando non servirà più il green pass al lavoro: cosa cambia dal 1 maggio, le nuove regole

L’ultimo decreto ha previsto una rimodulazione dell’obbligo del certificato verde dal 1 aprile 2022, mentre dal 1 maggio – se non ci sarà una retromarcia del governo – il green pass base non servirà più sul lavoro e anche in tutti gli altri settori dov’era previsto finora il QR code con tampone o vaccino: ad esempio palestre al chiuso, trasporti a lunga percorrenza, hotel, ristoranti al chiuso e via dicendo.

L’esecutivo dovrà stabilire invece cosa cambierà nelle realtà più a rischio, come gli ospedali e le case di cura. Per gli altri luoghi il cammino è tracciato: addio al green pass dal 1 maggio perché da questa data cambia in modo drastico il quadro delle regole.

Cosa cambia per l’obbligo vaccinale: over 50, sanitari, docenti e lavoratori

Dal 1 maggio 2022 resta l’obbligo vaccinale per alcune categorie specifiche: se la norma decade per gli insegnanti dal 1 aprile (non sarà più necessario il vaccino per andare al lavoro, ma in questo caso i docenti non potranno entrare in classe), per i sanitari le regole sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Diverso il discorso per gli over 50, per cui l’obbligo vaccinale dura fino al 15 giugno 2022 ed è prevista sempre una multa una tantum da 100 euro, ma dal 1 aprile (e quindi anche a maggio) possono andare al lavoro solo con il green pass base ottenuto con un tampone. Non è più richiesto quello rafforzato.

Quando si tolgono le mascherine al chiuso e a scuola: cosa cambia dal 1 maggio 2022

Secondo le nuove regole, se non ci saranno ulteriori interventi da parte del governo, le mascherine al chiuso non saranno più obbligatorie dal 1 maggio 2022. Su questo punto però ancora non c’è chiarezza. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a “Che tempo che fa”, ha specificato che ad aprile l’esecutivo affronterà la questione dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Quindi l’addio alle mascherine al chiuso, anche a scuola, non è così certo e dipenderà dall’evolversi della situazione dei contagi.

Tra le ipotesi la conferma dell’obbligo solo in alcuni luoghi più a rischio, come gli ospedali, e una rimodulazione dell’uso delle mascherine Ffp2 che fino al 30 aprile sono richieste per: trasporti locali e a lunga percorrenza, impianti di risaliti chiusi, luoghi di spettacolo all’aperto e al chiuso e per chi è in autosorveglianza a seguito di un contatto con un positivo al Covid.

